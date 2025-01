Krypto News: Trump-Effekt - Märkte noch ahnungslos?

Die erste Woche als US-Präsident verlief bei Donald J. Trump ereignisreich. Denn dieser machte vom Instrument der Exekutivorders exzessiv Gebrauch. Mittlerweile gab es auch die ersten Nachrichten, die den Kryptomarkt betreffen. So wurde Ross Ulbricht begnadigt und ist ein freier Mann. Ferner wird Cynthia Lummis einen Unterausschuss im Senat leiten und auch die erste Krypto-Order wurde herausgegeben - u.a. wird SAB 121 aufgehoben und die Einrichtung einer CBDC verboten. Dennoch könnte es noch weiteres Potenzial geben. Die folgende Analystin sieht die Märkte weiterhin als ahnungslos an. Diese könnten den massiven Effekt durch einen Pro-Bitcoin-US-Präsidenten noch nicht einpreisen.

In den vergangenen Tagen hat die Krypto-Community einen deutlichen Einfluss durch Donald Trumps Pro-Krypto-Politik gespürt. Denn die meisten Diskussionen drehen sich eben um diese News. Der folgende Analyst hebt aktuell hervor, dass diese Entwicklung noch nicht vollständig in den Marktpreisen berücksichtigt sein dürfte, was auf eine mögliche Unterschätzung des sogenannten "Trump-Effekts" hinweist. So könnte noch viel mehr Kurspotenzial durch Trump bestehen.

Trumps Unterstützung für Kryptowährungen geht nämlich eindeutig über bloße Worte hinaus. Mit konkreten Handlungen wie der Unterzeichnung einer Executive Order zur Bewertung einer staatlichen Bitcoin-Reserve zeigt er eine klare proaktive Haltung. Dies könnte die Regulierung und Akzeptanz von Kryptowährungen in den USA erheblich beeinflussen. Kurzfristig hätte der Markt mehr erwartet, doch langfristig dürften diese Impulse klar bullisch sein.

I think the events of the past few days are great:



- Trump's pro-crypto stance: not just words, but actions.

- No immediate Strategic Reserve release: more room for upside and Altcoins.

- I think this isn't priced in yet. The markets reaction to the Senator Lummis news was…