Solana-ETF bald durch Grayscale-Umwandlung genehmigt?

Die Chance auf die Genehmigung eines Solana-ETFs hat in der letzten Zeit deutlich zugenommen. Ob dies für eine Genehmigung in diesem Jahr reicht oder sich die Solana-Investoren aufgrund potenzieller Komplikationen auf eine Verzögerung und Enttäuschung einstellen sollten, erfahren Sie nun in dem folgenden Beitrag.

Chance auf Genehmigung der Solana ETFs hat deutlich zugenommen

Erst am 22. Januar wurde von dem X-Nutzer @SummersThings berichtet, das auf einer Subdomain der CME bereits Futures für die Kryptowährungen Solana und XRP aufgeführt wurden und diese am 10. Februar gelistet werden sollen. Auch wenn es sich dabei um ein Gerücht handelt, so hielt es der Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart dennoch für realistisch.

Darüber hinaus hat Donald Trump den Krypto-Unterstützer Paul Atkins zum nächsten SEC-Vorsitzenden nominiert, was jetzt dem Senat für das Bestätigungsverfahren vorgelegt wurde. Die benötigte Länge dafür kann variieren und sich über Wochen hinziehen. Zudem ist der ehemalige Vorsitzende und Krypto-Falke Gary Gensler am Tag der Amtseinführung von Donald Trump zurückgetreten.

Schon jetzt dürfte sich die Wertpapieraufsichtsbehörde an die neue kryptofreundliche Regierung anpassen. Außerdem wird die Crypto Task Force der SEC indessen von der Krypto-Unterstützerin Hester Peirce verwaltet.

Immer mehr Vermögensverwalter haben Interesse an Solana-ETFs

Bereits im Juni des vergangenen Jahres haben VanEck und 21Shares ihre Anträge für Solana-ETFs bei der SEC eingereicht, welche jedoch noch nicht genehmigt wurden. In der Zwischenzeit sind die ersten SOL-Spot-ETFs in Brasilien zugelassen worden und im November sind weiter Anträge für die USA von Bitwise Asset Management und Canary Capital hinzugekommen.

Indessen wurde bekannt gegeben, dass Grayscale eine Umwandlung des Grayscale Solana Trust in einen Solana-Spot-ETF beantragt hat. Das Gleiche hat das Unternehmen auch für die Kryptowährungen LTC und XRP vor.

Kürzlich hat CoinShares Anträge für einen ETF für Litecoin und XRP eingereicht. Hinzu kommt einer für einen Dogecoin-ETF von Bitwise Asset Management und ein weiterer von REX Advisers und Osprey Funds für TRUMP, DOGE, BONK, SOL und XRP.

All dies verdeutlicht die Etablierung und Akzeptanz der Kryptowährungen und das zunehmende Interesse traditioneller Investoren. Mit den leichteren Investitionsmöglichkeiten könnte wiederum zusätzliche Liquidität in den Kryptomarkt fließen.

Laut der Einschätzung des Bloomberg-ETF-Analysten James Seyffart könnte sich die Zulassung der Solana-Spot-ETFs noch bis in das Jahr 2026 ziehen. Dies führt er darauf zurück, dass die Behörde in der Regel 240 bis 260 Tage für eine solche Überprüfung benötigt. Zudem betrachte die Durchsetzungsabteilung der SEC Solana als ein Wertpapier, weshalb andere Abteilung der Behörde den Coin nicht für Rohstoff-ETFs analysieren kann.

Während für die meisten erwähnten Kryptowährungen die Chance für eine Genehmigung hoch ist, könnte dies selbst bei den genannten Memecoins der Fall sein. Denn sie positionieren sich im Bereich der nützlichen Memetoken und bieten somit eher ein längerfristiges Potenzial.

Zudem handelt es sich um einen besonders viralen Sektor, nach dessen Coins auch traditionellen Vermögensverwalter gefragt wurden. So haben manche von ihnen davon berichtet, dass ihre Kunden in Fartcoin investieren wollen. Eine besonders praktische, professionelle und etwas sichere Möglichkeit bieten die neuen Memecoin-Fonds von Meme Index.

Meme Index reduziert das Risiko und potenziert die Chance von Memecoin-Investments

Eine der größten Schwachstellen von Memecoins stellt ihre hohe Volatilität dar, welche Kleinanleger schnell einmal emotional werden lässt, was wiederum die Gefahr von Panikverkäufen erhöht, die schnell einmal teuer werden können. Die danach folgenden Kursexplosionen können sie bei einem Verkauf dann auch nicht mehr mitnehmen.

Daher wurden wie an der traditionellen Börse nun neuen Memecoin-Fonds entwickelt, welche in eine Vielzahl der besten Coins aus diesem Sektor investieren. Die Zusammensetzung wird dabei über die Token-Abstimmungsrechte der dezentralen Governance bestimmt. Damit können die Erfahrungen der Memecoin-Enthusiasten und Wirtschaftsexperten sowie mehr berücksichtigt werden.

Mithilfe von Meme Index sollen Anfänger leichter die exotischen Memecoins auf neuen Blockchain frühzeitig identifizieren. Zudem sparen sich insbesondere Anfänger den Aufwand unterschiedlicher Technologien, die benötigte Zeit für teilweise unausgereifte Software mit Fehlern sowie die zahlreichen Gebühren für Swaps, Transaktionen zwischen Wallets und mehr.

Für den Erwerb der Anteile eines der nach Chance und Risiko unterteilten Memecoin-Fonds werden zunächst die nativen $MEMEX-Coins benötigt. Diese können dann in einen der Staking-Pools eingezahlt werden. Auf diese Weise soll für eine organische Nachfrage gesorgt werden, was sich wiederum förderlich auf den Kursverlauf auswirkt.

Die Krypto-Fonds von Meme Index fokussieren sich zwar zu Beginn ausschließlich auf den Sektor der Memecoins, was sich jedoch aufgrund der dezentralen Governance ändern könnte. Zudem sind Expansionen auf weitere Krypto-Fonds denkbar, wie auch Einführungen an den traditionellen Börsen, wenn es sich besonders erfolgreich entwickelt und dies die Community wünscht.

