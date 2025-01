Shanghai, China (ots/PRNewswire) -Nach dem durchschlagenden Erfolg der 7. China International Import Expo (CIIE) hat das CIIE-Büro mit der weltweiten Werbetour für die 8. CIIE begonnen, die für 2025 geplant ist.Als wiederkehrende Teilnehmer der CIIE sind Deutschland, Dänemark und die Niederlande die ersten Stationen der globalen Werbetour. Während dieser Reise fanden zwei separate Werbeevents statt - eine bei Dansk Industri in Dänemark und die andere im Yu Garden in Hamburg, Deutschland. Ein Arbeitstreffen ist in Tilburg, Niederlande, geplant.Angesichts der Möglichkeiten zur geschäftlichen Zusammenarbeit, die die Messe bot, sicherten sich deutsche Unternehmen auf der 7. CIIE eine große Ausstellungsfläche von mehr als 26.000 Quadratmetern. Branchenführende Unternehmen wie Heraeus, SCHOTT und Merck hinterließen in der neu eingerichteten Zone für neue Materialien einen bleibenden Eindruck und präsentierten eine Vielzahl hochwertiger Materialien und modernster Technologien.Dänische Innovationen im Bereich grüne Technologien und Lösungen glänzten auf der 7. CIIE. Die gewissenhaft von Dansk Industri organisierten Stände zu den Themen Biowissenschaften, Gesundheit und Lebensmittel präsentierten 18 namhafte Marken, die attraktive Produkte und innovative Lösungen vorstellten.Bei früheren Ausgaben der CIIE haben niederländische Unternehmen ihr Fachwissen und ihre Innovationen in verschiedenen Sektoren demonstriert, von der Landwirtschaft über Konsumgüter bis hin zu Halbleitern und Gesundheitswesen. Neben großen niederländischen Unternehmen wie ASML und Philips beteiligten sich auch innovative KMU und Start-ups aktiv am 7. CIIE, darunter solche, die auf die Milchwirtschaft spezialisiert sind.Die Werbeevents machten das große Potenzial des chinesischen Marktes für Unternehmen aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden deutlich. Auch der kürzlich veröffentlichte Bericht über die Medienberichterstattung und den Einfluss der siebten China International Import Expo zeigt den beträchtlichen internationalen Einfluss der Expo, indem er die einzigartige Offenheit, die verschiedenen Highlights, die fruchtbaren Kooperationsergebnisse und die plattformübergreifende Kommunikation hervorhebt.Besuchen Sie die offizielle CIIE-Website für weitere Informationen: https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswireKontakt:Fr. Cui Yan Tel.: 0086-21-968888 E-Mail:exhibition@ciie.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2605459/Weixin_Image_20250116173912.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/globale-werbetour-zur-forderung-der-8-ciie-gestartet-302360201.htmlOriginal-Content von: CIIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140429/5956929