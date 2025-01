Mainz (ots) -Im Rahmen einer feierlichen Gala im Saarbrücker E-Werk wurden am Samstagabend, 25. Januar 2025, die ersten Preisträger des neu ins Leben gerufenen Treatment-Development-Preises von ZDF/Das kleine Fernsehspiel und Filmfestival Max Ophüls Preis gekürt. Gewinner sind Raoul Bruck (Buch und Regie) und Lorenz Uhl (Buch) mit ihrem Stoff "Superorganismus". Sie erhalten einen Treatment-Entwicklungsvertrag in Höhe von 10.000 Euro. Die Weiterentwicklung des Stoffes wird durch die Redaktion ZDF/Das kleine Fernsehspiel beauftragt und redaktionell begleitet.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Wir gratulieren den Preisträgern Raoul Bruck und Lorenz Uhl und freuen uns, ihr vielversprechendes Projekt mit der professionellen Unterstützung der Redaktion Das kleine Fernsehspiel weiterentwickeln zu können. Mit dem neu geschaffenen Treatment-Development-Preis stärken wir die Förderung von Filmtalenten bewusst in einer ganz frühen Phase, da gerade am Anfang der Filmentstehung die Grundlagen für erfolgreiche Programme gelegt werden. Dass wir neben unserer langjährigen Förderung des Drehbuchpreises nun unsere Partnerschaft mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis noch einmal verstärken, zeigt, wie hoch wir den Stellenwert dieses Saarbrücker Festivals für die Entdeckung neuer Talente aus dem deutschsprachigen Raum bewerten."Die Jury begründete ihre Preisvergabe wie folgt: "Dieser Vorschlag hat uns mit seiner ungewöhnlichen Idee über den Konflikt zwischen modernem Hyperindividualismus und der vermeintlichen Geborgenheit im Kollektiv überzeugt. Schon in diesem frühen Stadium gelingt es, mit Humor und Mut zum Genre dieses zunächst abstrakte Thema in eine ganz konkrete, fassbare Geschichte mit spannenden Bildern und Figuren zu transportieren - und gleichzeitig ins Skurrile zu überhöhen. Trotz des intellektuellen Kerns haben die beiden Verfasser dabei keine Angst vor Camp und wollen vor allem unterhalten. Wir haben große Lust darauf, diese Idee im kleinen Fernsehspiel wachsen zu sehen."Der neue Treatment-Development-Preis wurde Anfang November 2024 in Kooperation zwischen dem 46. Filmfestival Max Ophüls Preis und ZDF/Das kleine Fernsehspiel ins Leben gerufen. Aus den zahlreichen Einreichungen für Spiel- und Dokumentarfilme hat eine vierköpfige Jury Ende November 2024 fünf Treatment-Ideen für einen langen Debütspielfilm nominiert. Die Nominierten wurden Anfang Januar vom Filmfestival Max Ophüls Preis verkündet und in der Festivalwoche vom 20. bis 25. Januar 2025 nach Saarbrücken eingeladen. Dort führten sie jeweils ein Gespräch zum eingereichten Projekt mit Mitgliedern der Redaktion ZDF/Das kleine Fernsehspiel, die über die Gewinner entschieden haben.Ziel des "Max Ophüls Preis: Treatment Development - ZDF/Das kleine Fernsehspiel" ist es, Filmtalente bei der Realisierung ihrer Projekte zu fördern und sie hierbei fachkundig zu beraten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenDas kleine Fernsehspiel - Junges Kino im ZDF in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel)Startseite: Filmfestival Max Ophüls Preis (https://ffmop.de/)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5956933