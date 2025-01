KI-Agenten-Coins in Gefahr durch OpenAI Operator?

Künstliche Intelligenzen bieten aufgrund ihrer Vorteile einzigartige Chancen für Unternehmen und Investoren. Allerdings ist der Markt deshalb besonders kompetitiv, was sich unter anderem an der jüngsten Einführung von OpenAI mit dem Namen Operator erkennen lässt. Sie hat schon jetzt zu einem Crash der KI-Agenten-Coins geführt, ob dies ihr Ende ist, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

KI-Agenten-Coins werden von OpenAI Operator belastet

Der Markt der künstlichen Intelligenzen entwickelt sich schnell weiter und während bis vor kurzem noch die KI-Agenten des Kryptomarktes eine besonders hohe Nachfrage verzeichnet haben, ist bei diesem Sektor in der letzten Zeit ein schwindendes Interesse festzustellen.

Ein Grund dafür ist die neue Einführung von OpenAI mit dem Namen Operator. Denn bei dieser handelt es sich ebenfalls um einen KI-Agenten, welcher für seine Nutzer im Internet unterschiedlichste Aufgaben ausführen kann.

Dazu zählen unter anderem die Buchung von Reisen, Einkäufe in Onlineshops, Terminplanung für unter anderem Restaurants oder die Informationsbeschaffung von verschiedenen Websites mit einer anschließenden Datenumwandlung in nutzbare Formate.

Dennoch wird darauf verwiesen, dass die Resultate des KI-Agenten überprüft werden müssen, da es zu Fehler kommen kann. Dabei können die Nutzer die KI beobachten, wie sie im Internet surft und bei Bedarf eingreifen, wie bei der Eingabe der Login-Daten, welche nicht autonom erfolgt.

Jetzt neuartigen KI-Agenten entdecken!

KI-Agenten Marktkapitalisierung | Quelle: Cookie DAO

Eingeführt wurde der Operator erstmalig am 23. Januar 2025 in den USA. Seitdem ist auch eine Schwäche bei den KI-Agenten und -Infrastrukturen des Kryptomarktes festzustellen. Während diese laut den Angaben von Cookie DAO am 22. Januar noch mit 17,11 Mrd. USD bewertet wurden, fand eine Abwertung um 27,18 % bis auf 12,46 Mrd. USD statt.

Bei den KI-Agenten war seitdem ein Rückgang der Marktkapitalisierung von 9,23 Mrd. USD bis auf 6,68 Mrd. USD um 27,63 % zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu waren es bei den KI-Infrastrukturen zuvor noch 6,71 Mrd. USD, während die Korrektur bis auf 4,90 Mrd. USD ging, was 26,97 % entspricht.

Ist die Einführung von OpenAIs ChatGPT Operator das Ende für die KI-Agenten-Coins?

Die höheren Verluste der KI-Agenten-Coins sind vermutlich auf die bisherigen Entwicklungsvorsprünge, die höhere Liquidität und den größeren Einfluss des Unternehmens Microsoft, der Muttergesellschaft von OpenAI, auf den KI-Sektor zurückzuführen.

Zudem zeigt es, wie schnell die etablierteren Unternehmen etwas "aus dem Hut zaubern" können, was andere alt aussehen lässt. Nicht vergessen werden sollte, dass OpenAI und andere KI-Unternehmen teilweisen schon eine große Nutzerbasis haben, von der sie wiederum profitieren, da somit die Daten verbessert werden können.

Dennoch können auch andere Entwickler von KI-Agenten-Infrastrukturen und den Agenten von der Einbindung von ChatGPT profitieren, wie es schon zuvor getan wurde. Sofern sich die Software verbessert, hat dies natürlich auch einen förderlichen Einfluss auf all diejenigen, welche ebenfalls die Anwendung verwenden.

Jetzt Zukunft der KI-Agenten entdecken!

ChatGPT can now use your credit card to book your reservations, flights and even order uber eats for you pic.twitter.com/CadvS6cqWs - Mika (@mikadontlouz) January 25, 2025

Allerdings hat es bei einigen Investoren vermutlich für eine stärkere Sensibilisierung gesorgt, dass viele andere KI-Agenten eigentlich nur eine Art Add-on für andere künstliche Intelligenzen wie OpenAIs ChatGPT oder Googles Gemini sind und bisher ohne dieses praktisch nicht funktionieren würden.

Dennoch darf nicht vergessen, dass kaum jemand das Rad neu erfindet und vieles aufeinander aufbaut. So muss nicht jeder das Internet oder einen Browser entwickeln, um im online zu surfen. Ebenso nutzen Programmierer Codes anderer und entwickeln diese weitere, die Frage ist nur, wie viel sie wirklich selbst beisteuern und ob die Bewertungen gerechtfertigt sind.

Investoren bewerten neuartigen KI-Agenten besonders hoch

Basierend auf den Verkaufszahlen von mehr als 3,76 Mio. USD in weniger als zwei Wochen haben die Investoren in dem neuen KI-Agenten Mind of Pepe ein bedeutendes Potenzial erkannt. Dies liegt vermutlich daran, dass er primär ein Agent ist, auch wenn später eine Infrastruktur in Aussicht gestellt wird, und er sich zudem in dem explosiven DeFAI-Sektor positioniert.

Somit stellt er eine Fusion aus DeFi (Dezentrale Finanzen) und AI/KI (Künstliche Intelligenz) dar. Dabei richtet sich Mind of Pepe unter anderem an reguläre Web3-Nutzer, für welche er alle bisherigen Einstiegshürden eliminiert, und eine besonders gute Nutzererfahrung ermöglicht. So müssen sich diese nicht mehr mit unausgereiften Technologien abmühen und kommen schnell zum gewünschten Ziel.

Ein weiterer großer Vorteil ist die Fähigkeit, unterschiedlichste Datenbank zusammen zu analysieren, um sehr früh die nächsten Kryptotrends zu identifizieren, bevor sie vom breiten Markt erkannt wurden. Dabei sollen unter anderem die Social-Media-Beträge, das Sentiment, die On-Chain-Daten und vieles mehr berücksichtigt werden.

Zugriff auf die exklusiven Vorteile erhalten Interessierte allerdings ausschließlich mit dem eigenen $MIND-Coin. Da die Preise aufgrund der besonderen Vorteile schnell ansteigen können, wollen viele die Chance nicht verpassen. Nur noch für weniger als fünf Stunden können die Token für einen Preis in Höhe von 0,0031889 USD gekauft werden.

Jetzt frühzeitig in Mind of Pepe investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.