Russlands Sanktionen und Bigtechs Fokus auf Kernkraft könnten den Uransektor zu neuen Höhen treiben. Kernenergie wird zum Treiber der KI-Revolution und lockt Großinvestoren an.Der Uransektor konnte zwar in den vergangenen vier Wochen leicht zulegen - die Volatilität war aber einmal mehr nichts für schwache Nerven. Denn in den für Uranaktien traditionell schwachen Sommermonaten ging es selbst bei Schwergewichten in kurzer Zeit um über 30 Prozent abwärts: Nun scheint diese Delle aber ausgebügelt und einige Unternehmen, darunter unsere Musterdepotwerte Cameco und UEC, konnten in den vergangenen Wochen neue Allzeithochs erklimmen. Hausse dank Putins Sanktionen Das im Sommer noch trübe Sentiment …