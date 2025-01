Die Burford Capital Limited, ein globaler Anbieter juristischer Finanzprodukte, verzeichnet im vergangenen Monat eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg in diesem Zeitraum um 9,45 Prozent und notierte zuletzt bei 13,36 EUR. Am letzten Handelstag (25. Januar) verzeichnete die Aktie einen leichten Rückgang von 0,15 Prozent, was einem Minus von 0,02 EUR entspricht.

Aktuelle Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden EUR und 219,4 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich das Unternehmen solide im Finanzdienstleistungssektor. Das prognostizierte KGV für 2025 liegt bei 8,59, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei -10,42 steht.

