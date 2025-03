HMS Bergbau treibt seine Diversifizierungsstrategie voran - mit einer unverbindlichen Absichtserklärung (Heads of Agreement) für zukünftige Abnahmen aus dem Vanadium-Titan-Projekt Victory Bore von Surefire Resources in Westaustralien. Auch wenn sich das Vorhaben noch in einem frühen Stadium befindet, stellt die Vereinbarung einen formellen Schritt über das zuvor kommunizierte Interessenbekundungsschreiben hinaus dar. Die Absichtserklärung ermöglicht es HMS, sich eine Position im Bereich kritischer Rohstoffe zu sichern - ohne kurzfristige finanzielle Verpflichtungen - und dabei die Projektentwicklung weiter zu beobachten. Victory Bore bietet signifikantes Potenzial und wirtschaftliche Attraktivität und ist strategisch relevant, da westliche Volkswirtschaften nach Alternativen zur Versorgung aus China und Russland suchen. Die Beteiligung von HMS könnte zudem dazu beitragen, die Projektfinanzierung zu realisieren. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 39,00 EUR. Am Dienstag, den 25. März 2025, veranstaltet mwb research einen Roundtable mit HMS Bergbau, vertreten durch CEO Dennis Schwindt und CFO Jens Moir. Zur Anmeldung für die Veranstaltung geht es hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-03-25-13-00/HMU-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HMS%20Bergbau%20AG