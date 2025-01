Wochenausblick - Zinsentscheidungen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns gleich zwei spannende Zinsentscheidungen. Zudem gibt es spannende Quartalszahlen von den großen Tech-Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch ruhig. Für Deutschland wird der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Quartalszahlen gibt es unter anderem von AT&T und Ryanair.















Dienstag:



Am Dienstag wird es schon spannender. Für die EU wird die EZB Bankkreditumfrage veröffentlicht. Diese gibt einen Einblick in die Finanzierungsbedingungen der Eurozone und fließt auch in die geldpolitischen Entscheidungen der EZB ein. Quartalsergebnisse gibt es unter anderem von LVMH, SAP SE, RTX Corporation, Stryker Corporation, Boeing Company, Lockheed Martin, Starbucks Corp, Chubb Limited, Atlas Copco, Royal Carribean Group, General Motors und vielen weiteren Unternehmen.















Mittwoch:



Der Mittwoch stellt sicherlich den Höherpunkt der Woche dar. Auf der Konjunkturseite wird gegen 20:00 Uhr die Zinssatzentscheidung für die USA getroffen. Es bleibt abzuwarten ob die Federal Reserve Bank die Zinsen weiter senken wird oder erstmal eine Pause einlegen wird. Gegen 15:45 Uhr erfolgt ebenfalls eine Zinssatzentscheidung für Kanada. Für Deutschland wird zudem das Gfk Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Auf Unternehmensseite werden vor allem die Quartalsergebnisse der Tech-Giganten Microsoft, Meta und Tesla interessant werden. Gleichzeitig veröffentlichen aber auch weitere Schwergewichte ihre Zahlen, darunter ASML, T-Mobile US, ServiceNow, IBM, Alibaba, Qualcomm, Danaher, ADP und LAM Reseach Corp.



















Donnerstag:



Der Donnerstag bleibt auf dem Niveau des Vortages. Besonders wichtig wird gegen 14:15 die Zinssatzentscheidung der EZB. Hier bleibt es spannend ob die EZB die Zinsen weiterhin senken wird. Für Deutschland, die EU und die USA wird zudem das Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Für die EU werden des Weiteren die Arbeitslosenquote, das Verbrauchervertrauen und der Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Auf Unternehmensseite veröffentlichen erneut einige Tech-Giganten ihre Zahlen, darunter Apple, Amazon, Visa und Mastercard. Weitere spannende Zahlen gibt es von Roche Holding, Blackstone, Thermo Fisher Scientific, Shell plc, Caterpillar, Comcast, UPS, ABB Ltd., Marsh & McLennan Companies, KLA Corp, Intel und Sherwin Williams.















Freitag:



Auch zum Ende der Woche bleibt es spannend. Für Japan wird der Tokio Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Deutschland gibt hingegen Auskunft über den Verbraucherpreisindex, die Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosenquote. Für die USA wird mit dem PCE Kerndeflator Einblicke in die Kernausgaben für persönlichen Konsum gegeben. Quartalsergebnisse gibt es von Exxon Mobil, Abbvie Inc, Chevron, Samsung Electronics, Novartis, Eaton Corp, Hitachi und Keyence.











