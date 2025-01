Ethereum News: Rallye auf 6.770 $? Das spricht dafür

Ethereum läuft im Jahr 2025 bis dahin seitwärts. Allerdings kann ETH in der letzten Woche um rund 4 Prozent zulegen, während Bitcoin hier keine nennenswerte Veränderung zeigt. Möglicherweise ist dies ein erstes Anzeichen auf eine Trendwende gegen BTC. Hier verharrt Ethereum im langfristigen Abwärtstrend. Dennoch bleiben Analysten bullisch - der folgende Experte hält hier in diesem Bull-Run ein Mindestkurziel von 6.770 US-Dollar für realistisch. Was steckt hinter dieser spektakulären Ethereum Prognose?

Bullische Krypto-Prognose: Explodiert ETH in 2025?

Das MVRV Pricing Band ist ein Indikator, der das Verhältnis zwischen der Marktkapitalisierung (Market Value) und dem realisierten Wert (Realized Value) von Ethereum misst. Dieses zeigt, ob der Markt über- oder unterbewertet ist. Ein häufig beobachtetes Niveau ist 3,2 - wird dieser Wert überschritten, signalisiert dies historisch betrachtet eine überkaufte Marktphase, in der Anleger Gewinne realisieren könnten. Liegt der MVRV-Wert hingegen deutlich unter 1, deutet dies auf eine Unterbewertung hin. Das Pricing Band dient allerdings auch als Orientierung für langfristige Investoren, um zyklische Hochpunkte in einem Bullenmarkt zu erkennen. Besonders in Bullenmärkten kann das Überschreiten des 3,2-Niveaus auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten. Allerdings wird historisch dieses Niveau eben auch einmal überschritten.

In every bullish cycle, Ethereum $ETH has surpassed the 3.2 MVRV Pricing Band. Currently, this level stands at $6,770! pic.twitter.com/u6xdpKT1zr - Ali (@ali_charts) January 26, 2025

In jedem Bullenmarkt hat Ethereum laut dem Analysten Ali Martinez bisher das 3,2 MVRV Pricing Band überschritten. Derzeit liegt dieses Niveau bei 6.770 US-Dollar. Dieses Preisniveau dient oft als Orientierung für langfristige Anleger - folgt Ethereum den vergangenen Zyklen, wäre dieses Kursniveau das Mindestziel.

Ethereum Alternative: MEMEX vor 3 Mio. $ - passive Meme-Coin-Indizes geplant

Während Ethereum mittlerweile ein Basis-Investment ist, setzen risikoaffine Anleger auch gerne auf kleinere Coins. Der Krypto-Presale von Meme Index setzt hier auf das gehypte Marktsegment der Meme-Coins.

MEMEX bringt mit seinen strukturierten Indizes nach eigener Aussage eine neue Dimension in den volatilen Meme-Coin-Markt. Anstatt sich auf einzelne, oft unberechenbare Token zu verlassen, bietet das Projekt eine Diversifizierungsmöglichkeit durch vier unterschiedliche Indizes. Diese decken verschiedene Anlagestrategien ab und bieten Anlegern eine systematische Herangehensweise, um das Risiko zu reduzieren und breit gestreut Exposure bei Meme-Coins aufzubauen. Der MEMEX Token spielt dabei eine zentrale Rolle, indem er als Zugangsschlüssel fungiert. Mit diesem Ansatz setzt Meme Index auf eine Art ETF-Struktur für Meme-Coins.

Zum Meme Index Presale

Das Konzept der Indizes unterscheidet sich je nach Risikoprofil und Zielgruppe. Der Titan Index fokussiert sich zum Beispiel auf etablierte Meme-Coins mit hoher Liquidität und Marktkapitalisierung. Der Moonshot Index hingegen konzentriert sich auf vielversprechende Newcomer mit hohem Wachstumspotenzial. Eine Balance zwischen beiden bietet der Midcap Index, der sowohl etablierte als auch neue Token kombiniert. Wer hingegen auf hohe Risiken mit ebenso hohen Chancen setzt, findet im Frenzy Index die passende Wahl.

Ein wesentlicher Aspekt von MEMEX sind die durchdachten Tokenomics, die gezielt auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Anreize ausgerichtet sind. Der Presale umfasst 15 Prozent des Gesamtangebots, während 20 Prozent für Marketingmaßnahmen reserviert sind, um die Markenbekanntheit durch gezielte Kampagnen zu steigern. Ein weiteres Viertel des Gesamtvolumens ist für Staking-Belohnungen vorgesehen, um Nutzer langfristig zu binden. Community-Initiativen werden ebenfalls mit 20 Prozent gefördert, während die verbleibenden 20 Prozent für Treasury und Governance genutzt werden.

Bereits im Presale hat MEMEX starke Resonanz erfahren, mit einer Kapitalaufnahme von aktuell etwa 3 Millionen US-Dollar. Zudem lockt eine hohe Staking-Rendite von aktuell 781 Prozent APY direkt nach dem Kauf. Wer früh in Meme Index investieren möchte, besucht die Website und verbindet das Wallet - dann ist umgehend der Token-Swap möglich.

Zum Meme Index Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.