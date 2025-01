Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende, ist in der Politik in Berlin und Brüssel bestens vernetzt und liefert bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE zum Thema "Quo vadis Elektromobilität - Politischer Jahresauftakt" seine Einschätzung der Marktlage. "Es muss ein Jahr sein, das der Elektromobilität zu mehr Fortschritt verhilft - und vor allem auch der deutschen Industrie zu mehr Wettbewerbsfähigkeit", so Hochfeld in der Online-Konferenz. ...

