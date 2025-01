Die T-Mobile US, einer der führenden Mobilfunkanbieter in den USA, bereitet sich auf die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 vor. Die Bekanntgabe der Zahlen ist für den 29. Januar 2025 terminiert, was bei Anlegern mit Spannung erwartet wird. Der Telekommunikationsriese mit einer Marktkapitalisierung von 241,7 Milliarden Euro verzeichnete zuletzt eine positive Kursentwicklung von 0,69 Prozent auf 208,63 Euro.

Aktuelle Entwicklungen

Die Aktie zeigt sich trotz eines leichten Monatsrückgangs von 3,28 Prozent in einer stabilen Position. Die letzte Dividendenzahlung erfolgte am 27. November 2024 mit 0,88 USD pro Aktie. Mit 1,2 Milliarden ausstehenden Aktien bleibt T-Mobile US ein bedeutender Akteur im Telekommunikationssektor.

