© Foto: picture alliance/KEYSTONE | URS FLUEELER

Dieser Markt wächst in den kommenden Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten. Auch wenn die regierenden Parteien und die entsprechende Politik von Zeit zu Zeit wechseln, entscheidet am Ende die Weltgemeinschaft darüber, wie sich einzelne Bereiche weiterentwickeln. So besteht beispielsweise beim Ausbau CO2-armer Technologien eine große Einigkeit. Länder, die hingegen versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen, werden im Wettbewerb zurückfallen oder ganz ausscheiden. Der Megatrend Elektrifizierung wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Die Veränderungen betreffen viele Wirtschaftsbereiche und reichen von der E-Mobilität (Autos, Mopeds, Nutzfahrzeuge) über Energiespeicher zum …