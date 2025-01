Krypto Wochenausblick: Das wird Ende Januar für Bitcoin & Co. wichtig

Kryptowährungen erleben eine vergleichsweise stabile Handelswoche, die zwar volatil und mit großem Fokus auf die US-Politik vonstattenging - dennoch gibt es summa summarum bei den größten Kryptowährungen der Welt wenig Veränderung. Bitcoin dürfte fast auf dem gleichen Niveau schließen wie BTC die Woche begonnen hat. Ethereum und XRP notieren etwas leichter, bei Dogecoin oder Cardano gibt es größere Verluste.

Während beim Bitcoin nun die charttechnische Range zwischen 101.000 und 106.000 US-Dollar für die nächste Woche wichtig bleibt, gibt es auch makroökonomische News und einen Krypto-Presale, auf welchen Anleger in den kommenden Tagen gucken dürften.

Zinsen & Inflation: Alle Augen auf die Federal Reserve

Die anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) könnten entscheidende Impulse für den Kryptomarkt liefern. Besonders die Geldpolitik der Fed spielt eine zentrale Rolle, da steigende oder sinkende Zinssätze direkten Einfluss auf die Risikobereitschaft der Anleger haben. Höhere Zinsen verteuern Kapital und machen risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv, während eine zurückhaltende Zinspolitik oft zu einer verstärkten Nachfrage führt. Die anstehenden Inflationsdaten am Freitag sind ebenfalls von Bedeutung, da sie Erwartungen zur weiteren Geldpolitik prägen. Ein anhaltend hoher Preisdruck könnte die Fed zu weiteren Zinserhöhungen oder zumindest dem Verzicht auf Zinssenkungen zwingen, was potenziell negative Auswirkungen auf Bitcoin und Altcoins haben könnte.

Donald J. Trump hat kürzlich niedrigere Zinssätze gefordert, um die US-Wirtschaft zu unterstützen. Während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2025 betonte er erneut, dass niedrigere Zinsen das Wachstum fördern würden und somit notwendig sind.

"You said that you would demand that the interests rates come down. Do you expect the Fed to listen to you?"



Trump: "Yeah." pic.twitter.com/Ae657af8US - Defiant L's (@DefiantLs) January 23, 2025

Dennoch geht der Markt zu einer Wahrscheinlichkeit von aktuell rund 98 Prozent davon aus, dass es keine Zinssenkung geben wird:

Am Donnerstag wird ferner die vorläufige BIP-Schätzung für das vierte Quartal 2024 in den USA veröffentlicht, was für die Märkte von großer Bedeutung ist. Analysten erwarten ein Wachstum von 2,6 Prozent im Vergleich zu 3,1 Prozent im Vorquartal. Ein höherer Wert könnte die Erwartung einer lockereren Geldpolitik durch die Fed dämpfen, da eine starke Wirtschaft weniger Zinssenkungen erfordert. Für den Kryptomarkt sind diese Daten ergo ebenfalls entscheidend, da eine robuste Konjunktur das Vertrauen in traditionelle Märkte stärkt und risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen unter Druck setzen könnte.

Flockerz-Presale endet Montag: Letzte Chance vor Börsenstart

Flockerz (FLOCK) gehört derweil im Januar 2025 zu den spannendsten Meme-Coins. Dabei handelt es sich hier um eine Kombination aus Community-Fokus und innovativem Vote-to-Earn-Mechanismus. Das Projekt setzt ausdrücklich auf eine dezentrale Organisation, die Token-Inhabern direkte Einflussmöglichkeiten auf die Weiterentwicklung bietet. Die Plattform "FlockTopia" fungiert dabei als zentrale Schnittstelle, über die gemeinschaftliche Entscheidungen getroffen werden können.

Der Bereich der Meme-Coins zeigt auch 2025 weiterhin eine hohe Dynamik. Dies stellte nicht zuletzt der TRUMP Coin unter Beweis. Flockerz verfolgt dabei einen besonderen Weg, indem es das klassische Meme-Branding mit funktionalen Vorteilen kombiniert. Ein zentrales Element ist das "Vote-to-Earn"-Modell, das die Community in Entscheidungsprozesse einbindet und durch Belohnungen Anreize für aktive Mitgestaltung schafft.

Zum Flockerz Presale

Die Token-Verteilung von FLOCK unterstreicht den klaren Fokus auf die Gemeinschaft. Insgesamt sind 70 Prozent der Gesamtmenge für die Community reserviert, wobei 25 Prozent für Staking-Rewards und ein weiteres Viertel für das Vote-to-Earn-Programm vorgesehen sind. Der Vorverkauf machte bereits 20 Prozent der verfügbaren Token aus, während 10 Prozent für Liquiditätsbereitstellung und 20 Prozent für Marketingzwecke verwendet werden.

Der Vorverkauf von Flockerz hat bereits über 13,9 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt der Token-Preis bei 0,0066883 US-Dollar. Der Kauf ist über Ethereum (ETH), Tether (USDT) und Binance Coin (BNB) möglich. Interessierte können über die offizielle Website ihr Wallet verbinden und Token gegeneinander tauschen - doch bereits in weniger als 24 Stunden wird morgen der Vorverkauf enden.

Zum Flockerz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.