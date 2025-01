Marienheide, Deutschland (ots/PRNewswire) -Tepto, ein Photovoltaik Großhandel, freut sich, die Aufnahme des innovativen Herstellers Sigenergy in sein Sortiment bekanntzugeben. Mit dieser Partnerschaft erweitert Tepto sein Angebot für Solarteure um modernste Energielösungen und unterstreicht damit seinen Anspruch, Innovation und Kundenorientierung in den Mittelpunkt zu stellen.Sigenergy, gegründet im Jahr 2022, hat sich schnell als ein Vorreiter in der Entwicklung intelligenter und nachhaltiger Energielösungen etabliert. Besonders hervorzuheben ist das 5-in-1-Energiespeichersystem "SigenStor", das PV-Wechselrichter, EV-DC-Ladegerät, Batterie-PCS, Batteriemodule und ein Energiemanagementsystem in einer kompakten Lösung vereint. Durch den Einsatz von KI-Technologie, Cloud-Computing und Big Data ermöglicht Sigenergy seinen Kunden maximale Effizienz und Flexibilität."Die Partnerschaft mit Sigenergy ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen, um Solarteure noch besser dabei zu unterstützen, ihren Kunden nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgungen zu ermöglichen. Sigenergy's innovative Technologien und zukunftsweisenden Produkte passen perfekt zu unserem Anspruch, qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte Lösungen anzubieten", so Geschäftsführer Waldemar Peterson, Tepto.Über TeptoDie Tepto wurde 2012 von Andreas und Helene Peterson in Marienheide als Familienunternehmen gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich erneuerbare Energien entwickelt. Mit einem engagierten Team von über 95 Mitarbeitern bietet Tepto ein breites Produktsortiment an, das von Photovoltaikmodulen und Balkonkraftwerken bis hin zu reicht. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung innovativer Technologien zu fairen Preisen, um sowohl Privat- als auch Gewerbekunden nachhaltige Energielösungen zu ermöglichen. Besondere Stärken des Unternehmens sind die enge Kundenbindung, die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern und die kontinuierliche Erweiterung des Produktportfolios, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.Über SigenergySigenergy ist ein weltweit agierender Anbieter von modernen Energielösungen mit Hauptsitz in Shanghai. Mit einem hochqualifizierten Forschungs- und Entwicklungsteam treibt das Unternehmen Innovationen voran, um nachhaltige und intelligente Energieanwendungen zu realisieren.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sigenergy.com oder kontaktieren Sie info@sigenergy.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-partnerschaft-tepto-nimmt-innovativen-hersteller-sigenergy-ins-sortiment-auf-302360298.htmlPressekontakt:Tepto,diese vertr. d. d. Geschäftsführer Andreas Peterson,Waldemar Peterson,Zum Schlahn 28,51709 Marienheide,Deutschland,Telefon: +49226440412-0,E-Mail: verkauf@tepto.de,www.tepto.deOriginal-Content von: Sigenergy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171946/5957295