XRP Prognose: Können 2025 noch 5,29 USD erreicht werden?

Unter den führenden Kryptowährungen konnte XRP über die vergangenen 12 Monate den 13. höchsten Kursanstieg verbuchen. Somit kommt der Coin mittlerweile angesichts seiner etwas nachhinkenden On-Chain-Daten bereits auf eine sehr sportliche Bewertung. Ob Ripple noch in diesem Jahr einen Preis von 5,29 USD erreichen könnte, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

XRP entwickelt sich herausragend

Ausgelöst wurde die XRP-Rally im November durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten. Allerdings gab es schon zuvor einige Ereignisse, welche sich positiv auf den Ripple-Coin ausgewirkt haben.

Wie dem oberen, grün eingekreistem Bereich des unteren Charts zu entnehmen ist, haben viele Zentralbanken der Welt ihre Leitzinsen verringert. Somit ist die Aufnahme von Krediten günstiger, womit wiederum leichter Liquidität in die Finanzmärkte strömt, was sich insbesondere bei den zyklischen Vermögenswerten wie Kryptos positiv bemerkbar macht.

Parallel dazu hat sich auch der Crypto Fear & Greed Index und somit das Sentiment der Kryptoinvestoren entwickelt. Denn viele sind sich über diesen Mechanismus bewusst. Durch die guten Kontakte zwischen dem Ripple-Team und der neuen US-Regierung wird der Coin zusätzlich angetrieben.

XRP-Chart | Quelle: Tradingview

Mittlerweile hat der XRP-Coin bei einigen Kryptobörsen ein neues Allzeithoch verzeichnet, wie bei Bitstamp, wo die Kryptowährung gestern und heute schon über dem vorherigen Niveau von 3,317 USD lag.

Dementsprechend dürfte das FOMO bei den Anlegern dieser Börsen noch einmal weiter zunehmen, da sie wie bei einem sich aufladendem Vulkan auf einen bevorstehenden Ausbruch warten.

Betrachtet man allerdings die Daten von CoinMarketCap, so wurde das letzte Allzeithoch am 4. Januar des Jahres 2018 bei 3,84 USD ausgebildet. Davon befindet sich der XRP-Coin noch immer 18,71 % entfernt, was dann wiederum als Widerstand fungiert, den einige übersehen können.

XRP Allzeithoch | Quelle: CoinMarketCap

XRP Prognose: Sind noch höhere Bewertungen möglich?

Im kurzfristigen Zeitrahmen wurde der XRP-Coin, wie von uns prognostiziert, durch die Überschreitung der Marke von 2,47 USD stark angetrieben. Ebenfalls von besonderer Relevanz ist der positive Ausgang der Gerichtsverhandlung, welche zuvor jahrelange den Coin belastet hat. Aber auch die potenzielle Genehmigung der XRP-ETFs in den USA sowie die Aufnahme des Coins in die Reserve der USA und deshalb möglicherweise ebenso anderer Länder sind positiv.

Neben den bereits erwähnten Hauptfaktoren gehören die Adoption von bis zu 80 % der japanischen Banken, die Integration in die Zahlungsanwendung FedNow, der Start des Stablecoins RLUSD, die Partnerschaft mit unter anderem der Börse Archax im Bereich der Tokenisierung, die Chainlink-Integration für eine bessere Interoperabilität sowie eine potenzielle Integration in SWIFT dazu.

Der letzte Quartalsbericht des vergangenen Jahres konnte zwar signifikantes Wachstum verzeichnen, im Verhältnis zu anderen erfolgreichen Blockchains wie Solana ist dies jedoch nur marginal. Dennoch hält sich derzeit ein besonders bullisches Sentiment bezüglich XRP, welches den Coin auch noch weiter in die Höhe treiben kann.

Solana vs. Ripple | Quelle: Basierend auf DeFiLlama und Messari XRP Q4

Sollten die On-Chain-Daten von Ripple eines Tages nicht nachziehen und die fast doppelte so hohe Bewertung im Vergleich zu vor allem Solana rechtfertigen, ist eine deutliche Anpassung an die realen Niveaus zu befürchten.

Allerdings würden wir den XRP-Coin im aktuellen Falle auf keinen Fall shorten, da das Sentiment laut Coindive in den sozialen Medien derzeit positiv ist. Ebenso handelt es sich bei XRP auf CoinMarketCap um den 9. bullischsten Coin, bei dem 86,9 % von einem steigenden Kurs ausgehen, wobei er mit 4.807 die drittmeisten Stimmen erhalten hat.

Möglicherweise könnte Ripple kurzfristig nach dem letzten Allzeithoch noch einmal die nächsten Kursziele von 3,53, 4,53 und 5,29 USD testen, wobei er dann sehr hoch bewertet wäre. Langfristig sollte dies jedoch von soliden On-Chain-Daten untermauert werden und nicht nur auf Spekulationen beruhen.

