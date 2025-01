Wie viele Bitcoins kauft er diesmal? Michael Saylor deutet erneut Käufe an

Michael Saylor gehört ohne jeden Zweifel zu den bekanntesten Namen in der gesamten Krypto-Community. Und obwohl der Bitcoin trotz Donald Trumps Amtsantritt es bislang nicht geschafft hat, ein neues Allzeithoch zu bilden und noch immer bei knapp über 105.100 US-Dollar notiert, glaubt Saylor offenbar nach wie vor fest daran, dass der Bitcoin kurz vor seinem nächsten Bull Run steht. Denn trotz dessen, dass er in den vergangenen Wochen bereits mehrfach für sein Unternehmen MicroStrategy nachgekauft hat, deutet er heute seinen nächsten Bitcoin-Kauf auf X (ehemals Twitter) an.

Millionen oder Milliarden, wie viel Kapital setzt Saylor diesmal ein?

Es gibt wohl keinen anderen so findigen und kreativen Investor wie Michael Saylor. Zumindest nicht, wenn es darum geht, effiziente Wege zu finden, um Kapital für Bitcoin-Käufe einzusammeln. So gab er schon mehrfach Wandelanleihen mit einer Verzinsung von null Prozent aus. Noch phänomenaler ist jedoch der letzte Aktionärsbeschluss von MicroStrategy.

Dieser besagt nämlich, dass Saylor das Aktienangebot des Unternehmens erhöhen darf. Und zwar von 330 Mio. Stück auf 10,3 Milliarden! Das bedeutet einfach ausgedrückt, dass er sich eine gigantische Summe an Kapital auf einfachstem Wege beschaffen kann. Und dieses Kapital möchte er offenbar nutzen, um Bitcoins zu kaufen. Schon jetzt besitzt MicroStrategy mit 461.000 Bitcoins eine der größten Wallets der Welt.

(Die Wallet von MicroStrategy gehört mit 461.000 Bitcoins zu den größten der Welt - Quelle: saylortracker.com)

Wie viel Kapital Saylor diesmal aufbringt, um seine Bitcoin-Bestände zu erweitern, ist nicht bekannt. Sicher ist nicht einmal, ob er morgen tatsächlich kauft. Allerdings ist es durch die Andeutungen von Saylor sehr wahrscheinlich. Die letzten Male, als er ähnliche Posts mit Screenshots von Saylortracker.com getweetet hatte, folgten auch Käufe. Saylor ist also noch lange nicht damit fertig, Bitcoins zu kaufen, egal wie hoch die Kurse gerade stehen.

