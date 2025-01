Krypto-Experte verweist auf Parallelen von Kunst und Memecoins sowie Wachstum

Das Phänomen der Memecoins hat schon viele beschäftigt und mit den unterschiedlichsten Dingen assoziieren lassen. Dazu zählen vor allem kulturelle Phänomene, Luxusmarken und Glücksspiele. Warum ein Krypto-Experte ihre Seriosität von der des Kunstmarktes abhängig macht, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Krypto-Experte verweist auf Potenzial und Parallele von Memecoins und Kunst

In einem X-Beitrag vom 26. Januar teilte der Krypto-Experte und Geschäftsführer von Crypto Quant, Ki Young Ju, mit, dass es Gemeinsamkeiten zwischen dem Markt der viralen Memecoins und dem der Kunst geben würde.

Denn beide würden ihren Wert auf Narrativen von immateriellen Werten basieren. Darüber hinaus geht er sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass diejenigen, welche die Memecoins als Scam bezeichnen, dies auch bei der Kunst tun müssten.

Natürlich handelt es sich dabei um eine sehr kühne Behauptung von Ju. Denn es gibt zahlreiche Kunstwerke, in welche viel Expertise und Mühe reingeflossen ist. Zwar hat die Besonderheit dieser in Zeiten von KI-Kunst abgenommen, dennoch kann der Wert einiger Kunstwerke nicht abgesprochen werden, wenn auch vieles sicherlich subjektiv ist und viele Werke wie die mit Tapeband an eine Wand geklebte Banane etwas vollkommen anderes sind.

https://twitter.com/ki_young_ju/status/1883467425011896336

Ju geht auch laut eines geteilten Bildes über den Krypto-Hype-Zyklus davon aus, dass die Memecoins noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben. Dennoch warnt er seinen Abonnenten davor, dass der Hype bald abnehmen könnte.

Allerdings rechnet er trotzdem damit, dass sich der Sektor der Memetoken dennoch bis zum Jahr 2030 weiterentwickeln und daher nicht verschwinden wird. Ähnlich sieht es der Krypto-Experte Murad Mahmudov, welcher in diesem Jahr von einem Memecoin-Superzyklus ausgeht.

Neben diesen positiven Entwicklungen gäbe es laut Ju auch aber auch viele Probleme, was auf den Höhepunkt der überzogenen Erwartungen zurückzuführen sei. Diesen seien seiner Ansicht nach jedoch lösbar zu sein. Sollte dies hingegen nicht gelingen, könnte es dennoch das Ende des Sektors bedeuten.

Außerdem verwies Ju auf die Parallelen zu Bitcoin, welcher in seiner Anfangszeit vor 10 Jahren ebenso kritisiert wurde. Zudem erinnert es an das bekannte Sprichwort, das oft Mahatma Gandhi zugeschrieben wird: Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und am Ende gewinnst du.

Krypto-Community bekämpft Krypto-Experten, kommt danach der Sieg?

An dem bekannten Zitat steckt in manchen neuen Situationen viel Wahrheit drin. So wurden die Memecoins von vielen zu Anfang wegen ihrer Unwichtigkeit ignoriert und dann über sie gelacht. Nachdem einige Memetoken-Investoren mit Millionengewinnen innerhalb von Stunden sich mehr freuen konnten, haben auch immer mehr traditionelle Investoren FOMO entwickelt.

Andere haben hingegen angefangen, die Memecoins zu bekämpfen, wozu auch Ki Young Ju bis vor wenigen Monaten gehörte. So hat dieser noch im September auf X geschrieben, dass er sich Sorgen um die Kryptoindustrie mache, wobei er sie mit einem Glücksspiel verglich.

"Die verbleibenden Entwickler kreieren nun entweder Glücksspielprodukte wie Meme Coins oder langweilige, zeitaufwändige Produkte, wie man sie bei traditionellen Finanzinstituten findet."

Andererseits sah er damals genau in der Nutzung dieses Mechanismus die Lösung, um wieder für weitere Kapitalströme in den Kryptomarkt zu sorgen. Schließlich ist dies auch der Grund dafür, dass Menschen auf ihr Geld verzichten, da sie sich somit höhere Gewinne versprechen.

Immer mehr Memecoins kombinieren daher die Viralität und den Nervenkitzel mit nützlichen Geschäftsmodellen. Somit erhalten sie die nötige Aufmerksamkeit und das Kapital, um auf diese Weise wettbewerbsfähige Angebote zu entwickeln, welche wiederum für eine organische Nachfrage sorgen.

Es gibt mittlerweile einige Utility-Memecoins, die sich in unterschiedlichen zusätzlichen Sektoren positionieren. Damit Anleger die größten Gewinner unter ihnen nicht verpassen, sollten sie eine Diversifizierung vornehmen, womit zudem das Risiko eines Totalverlustes deutlich verringert wird. Eine besonders praktische Möglichkeit bietet Meme Index.

Innovator Meme Index sorgt für flexible Diversifizierung von Memecoins

Insbesondere Memetoken sind sehr riskante Assets, weshalb eine Diversifizierung essenziell ist. Jedoch gibt es von ihnen eine sehr große Auswahl und die beliebtesten von ihnen wandeln sich sehr schnell. Da außerdem mehrere Zehntausende pro Tag erscheinen, kann ein einzelner Kleinanleger schnell einmal die besten Chancen übersehen.

Daher sollen sich die Memecoin-Enthusiasten über Meme Index zusammenschließen. Als Kollektiv können sie viel mehr von diesen Coins überwachen, Kontakte nutzen sowie Expertise in die Auswahl fließen lassen. Dabei erhalten die $MEMEX-Coin-Inhaber Abstimmungsrechte, um über die Zusammensetzung der Memetoken-Fonds abzustimmen.

Zudem wird der Token für den Erwerb von Fonds-Anteilen benötigt. Denn es gibt unterschiedliche Staking-Pools, welche die verschiedenen Fonds repräsentieren. Für ein Investment muss man also zunächst die $MEMEX-Token kaufen und dann in die Pools einzahlen, um im entsprechendem Verhältnis Anteile zu erwerben.

