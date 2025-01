EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Stabilus SE steigert Umsatz und Ergebnis in Q1 GJ2025



CORPORATE NEWS Stabilus SE steigert Umsatz und Ergebnis in Q1 GJ2025 Umsatz steigt in Q1 GJ2025 um 6,7% auf 326,0 Mio. €, aufgrund Konsolidierung von Destaco Bereinigtes EBIT[1] in Q1 bei 37,8 Mio. € nach 33,3 Mio. € in Q1 GJ2024, entsprechend einer Marge von 11,6% (Q1 GJ2024: 10,9%) Q1-Ergebnis bei 14,3 Mio. € (Q1 GJ2024: 12,2 Mio. €) und bereinigter FCF[1] bei 8,9 Mio. € (Q1 GJ2024: 36,2 Mio. €) Integration von Destaco läuft weiterhin planmäßig Prognose für Geschäftsjahr 2025 von 1,3 Mrd. € bis 1,45 Mrd. € Umsatz, bereinigte EBIT[1]-Marge zwischen 11% und 13% und bereinigter FCF[1] von €90 Mio. € bis €140 Mio. € bestätigt Koblenz, 27. Januar 2025 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (geendet am 31. Dezember 2024) erneut von der Diversifizierung ihres Geschäfts durch die Übernahme von Destaco profitieren. Der Umsatz- und Ergebnisbeitrag von Destaco sowie das Wachstum im Marktsegment Distributors, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC) trugen maßgeblich zum Wachstum bei. Regional betrachtet konnten die Regionen Americas und EMEA zulegen, während APAC vor allem aufgrund eines schwachen Automotive-Marktes rückläufig war. Stabilus verzeichnet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von 326,0 Mio. € (Q1 GJ2024: 305,4 Mio. €), was einem Umsatzwachstum von 6,7% im Jahresvergleich entspricht. Die Konsolidierung von Destaco war dabei ein wesentlicher Wachstumstreiber, organisch verzeichnete Stabilus einen Rückgang von 5,8%. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Das bereits im vergangenen Geschäftsjahr vorherrschende herausfordernde Marktumfeld setzt sich auch derzeit in vielen unserer Zielbranchen, insbesondere im Bereich Automotive, fort. Im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres 2025 zeigt sich dies vor allem in der Region APAC. Belastend wirkt sich insbesondere eine Verschiebung im Produktmix aus, die unter anderem eine Folge der aktuellen Nachfrageschwäche nach Premiumfahrzeugen mit entsprechender Komfortausstattung ist. In dieser Situation erweist sich die Stärkung unseres Industriegeschäfts durch die Übernahme von Destaco erneut als wichtiger Faktor für die Stabilität von Stabilus." Stefan Bauerreis, CFO von Stabilus, ergänzte: "Trotz des schwierigen Marktumfelds liegt die Entwicklung des ersten Quartals im Rahmen unserer Erwartungen. In der zweiten Hälfte unseres Geschäftsjahres erwarten wir eine stärkere Entwicklung, was in unserer Prognose für das Gesamtjahr berücksichtigt ist. Im ersten Quartal konnten wir unseren Verschuldungsgrad stabil halten. Dies ist uns gelungen, obwohl der bereinigte Free Cashflow durch die teilweise Umkehr von positiven Einmaleffekten, die zum Ende des Geschäftsjahres 2024 aufgetreten sind, belastet wurde. Wir arbeiten konsequent daran, den Verschuldungsgrad in den kommenden Quartalen weiter nachhaltig zu reduzieren." Umsatzwachstum in Americas und EMEA in Q1 GJ2025 In der Region Americas verzeichnete Stabilus einen Umsatzanstieg in Höhe von 14,7% auf 113,7 Mio. € (Q1 GJ2024: 99,1 Mio. €) im Q1 GJ2025, der insbesondere aus der Konsolidierung von Destaco resultierte. Darüber hinaus erzielte Stabilus in der Region Wachstum in den Marktsegmenten DIAMEC, AMR und EC. In der Region EMEA stieg der Umsatz im Q1 GJ2025 um 6,1% auf 125,4 Mio. € (Q1 GJ2024: 118,2 Mio. €), was ebenfalls im Wesentlichen auf die Konsolidierung von Destaco sowie auf Wachstum im Marktsegment DIAMEC zurückzuführen war. In der Region Asien-Pazifik ( APAC ) ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,4% auf 86,9 Mio. € zurück (Q1 GJ2024: 88,1 Mio. €), was insbesondere in dem aktuell schwachen Automotive-Markt in der Region begründet ist. Geschäftsbereich Automotive leidet unter globaler Schwäche des Marktes Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus in Q1 GJ2025 bei Automotive Powerise einen Umsatzrückgang von 15,3% auf 100,5 Mio. € (Q1 GJ2024: 118,7 Mio. €) und bei Automotive Gas Spring einen Rückgang von 5,7% auf 84,3 Mio. € (Q1 GJ2024: 89,4 Mio. €). Die Geschäftseinheit Industrial Components verzeichnete einen Rückgang von 1,1% auf einen Umsatz in Höhe von 96,2 Mio. € in Q1 GJ2025 (Q1 GJ 2024: 97,3 Mio. €). Die Geschäftseinheit Industrial Automation, in der Destaco abgebildet wird, erzielte einen Umsatz von 45,0 Mio. € in Q1 GJ2025.

Nach Marktsegmenten verzeichnete Stabilus einen kräftigen Umsatzanstieg bei Industrial Machinery & Automation, das von der Konsolidierung von Destaco profitierte, sowie Wachstum im Marktsegment Distributors, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC), während das Marktsegment Energy & Construction (EC) stagnierte. In den anderen Marktsegmenten, wie beispielsweise Health, Recreation & Furniture (HRF) sowie Automotive (AGS und APR), kam es zu Umsatzrückgängen in Q1 GJ2025. Bereinigte EBIT-Marge von 11,6% im ersten Quartal 2025 Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) lag in Q1 GJ2025 mit insgesamt 37,8 Mio. € um 13,5% über dem Vorjahresquartal (Q1 GJ2024: 33,3 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 11,6% (Q1 GJ2024: 10,9%). Der Gewinn für das Q1 GJ2025 beträgt 14,3 Mio. € nach 12,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum, der bereinigte FCF[1] 8,9 Mio. € (Q1 GJ2024: 36,2 Mio. €). Der Rückgang des bereinigten FCF ist auf die bereits kommunizierte partielle Umkehrung der positiven Effekte aus dem vierten Quartal des GJ2024 sowie eine temporäre Erhöhung des Net Working Capital, insbesondere der Vorräte, zurückzuführen. Stabilus erwartet, dass sich die Vorratsbestände zeitnah normalisieren. Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2025 und erwartet weiterhin einen Umsatz von 1,3 Mrd. € bis 1,45 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge zwischen 11% und 13% und einen bereinigten FCF[1] von 90 Mio. € bis 140 Mio. €. Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF in der Quartalsmitteilung Q1 GJ2025, Seite 14 und 17, auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



