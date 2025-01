4Recycling, ein Open-Innovation-Ökosystem, das von CLIC Innovation in Helsinki, Finnland, gegründet wurde, hat sich zum 4R Innovation Ecosystem weiterentwickelt, um die Plastik-Herausforderung noch umfassender anzugehen. Das 2019 gegründete Unternehmen 4Recycling hat FEI-Fördermittel in Höhe von 58 Millionen Euro erhalten und über 300 Organisationen eingebunden. Das erneuerte 4R-Ökosystem konzentriert sich weiterhin auf Verbesserungen beim Recycling und biobasierte Materialien, und erweitert zugleich seinen Wirkungsbereich, um komplexe systemische Herausforderungen mithilfe der 4R-Prinzipien zu bewältigen: Refuse (vermeiden), Reduce (verringern), Reuse (wiederverwerten), Recycle (recyceln). Diese Transformation knüpft an vergangene Erfolge an und zielt darauf ab, eine nachhaltige und resiliente Wirtschaft durch übergeordnete Kreislaufwirtschaftsstrategien und sektorübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.

Plastikmüll bleibt trotz erheblicher Anstrengungen in den vergangen zehn Jahren eine bedeutende und komplexe Herausforderung, die nach wie vor ungelöst ist. Die Plastikproduktion steigt weiter an, und die Abfallwirtschaft ist weiterhin schlecht aufgestellt. Das 4R-Ökosystem folgt seinem neuen Penta-Helix-Ansatz, um innovative, vorgelagerte Lösungen für diese Herausforderungen zu entwickeln und anzuwenden.

Die 4R-Vision beschreibt eine Zukunft, in der unnötige Plastikerzeugnisse eliminiert und wesentliche Materialien so konzipiert werden, dass sie wiederverwendet, repariert und schließlich recycelt werden können. Durch die Überwindung systemischer Probleme und fortschrittshemmender Faktoren bringt das 4R-Ökosystem neue Ideen und Perspektiven ein, implementiert schrittweise Veränderungen, um Impulse zu geben, schlägt Anreize und politische Maßnahmen vor, bindet wichtige Stakeholder ein, klärt auf und schärft das Bewusstsein und fördert ein inspirierendes Umfeld für Changemaker.

Um diesen Wandel auf den Weg zu bringen, ist die Rolle der Penta-Helix-Stakeholder von zentraler Bedeutung. Unternehmen wie Borealis Polymers Oy sind für den Erfolg der Initiative unverzichtbar. "Borealis ist ein aktives Mitglied des 4R-Ökosystems. Wir sind zwar nicht direkt im Lebensmitteleinzelhandel oder in der Abfallwirtschaft tätig, gehören aber derselben Wertschöpfungskette an und können Produkte und Verfahren entwickeln, die die Wiederverwendung von Verpackungen und das Recycling von Wertstoffen unterstützen", so Ismo Savallampi, Manager für nachhaltige Rohstoffprojekte bei Borealis einem Unternehmen, das auch das Spirit RDI Veturi-Programm in Finnland leitet. "Für diesen Wandel ist eine branchenübergreifende und gesellschaftliche Zusammenarbeit notwendig. Wir beteiligen uns am 4R-Innovationsökosystem, um den Kreislauf zu schließen."

"4R vernetzt nicht nur Organisationen in Finnland, sondern engagiert sich auch in EU-weiten Netzwerken. Diese Netzwerke unterstützen unsere Partner bei der Entwicklung großer, mit EU-Mitteln finanzierter Innovationsprojekte sowie bei der Nachverfolgung und der Einflussnahme auf gesetzliche Regelungen", erläutert Tuomas Lehtinen, Ecosystem Manager bei Business Finland, das die Orchestrierung von 4R finanziert.

Lehtinen zufolge besitzt 4R das Potenzial, Geschäftsmöglichkeiten in Milliardenhöhe für Finnland zu schaffen, indem es Unternehmen dabei hilft, ihre neuen Wertschöpfungsketten und Technologien auf internationalen Märkten zu skalieren.

"Finnland steht vor der bedeutenden Chance, globale Herausforderungen anzugehen und sie in Marktchancen zu verwandeln, indem es seine Stärken und Kompetenzen nutzt. Deshalb gehört die Umstellung auf eine abfallfreie Kreislaufwirtschaft zu den wichtigsten Zielen von Business Finland", betont Outi Suomi, Mission Lead bei Business Finland.

Um einen systemischen Wandel zu bewirken, ist neben Unternehmen und Sponsoren auch eine breitere Beteiligung der Industrie notwendig. "Die Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft bedeutet für die Kunststoffindustrie eine große Veränderung, sie stellt jedoch keine Bedrohung dar. Die Industrie leistet einen entscheidenden Beitrag zum ökologischen Wandel, indem sie wichtige Rohstoffe für Technologien im Bereich erneuerbare Energien bereitstellt beispielsweise für Windturbinen", erklärt Vesa Kärhä, CEO beim finnischen Verband der Kunststoffindustrie. Allerdings stellt er fest, dass die Kunststoffproduktion zunehmend außerhalb Europas stattfindet und damit näher an den fossilen Rohstoffen.

"Wir brauchen finnische und europäische Pioniere, die den Übergang zu biobasierten und recycelten Rohstoffen anführen. Dies erfordert eine weitreichende Kooperation innerhalb von Ökosystemen", fügt Kärhä an. Die Pionierarbeit betrachtet er als Chance für die finnische Kunststoffindustrie, die Selbstversorgung mit Rohstoffen abzusichern.

4R zielt darauf ab, Lösungen zu entwickeln, die eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und ihre biobasierten Alternativen in Gang setzen. "Wir identifizieren Defizite in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten, Betriebsumgebungen, Technologie und Infrastruktur und schließen diese durch Kooperationen mit zahlreichen Unternehmen und Organisationen", berichtet Anna Tenhunen-Lunkka, Head of Circular Economy bei CLIC Innovation.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat 4R eine Plattform für den Wissensaustausch eingerichtet und zahlreiche Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte auf den Weg gebracht, die ganze Wertschöpfungsketten abdecken.

Die "Kunststoffwende" setzt eine enge Zusammenarbeit voraus, die über Wertschöpfungsketten und Branchen hinausreicht. Entscheidend sind dabei das Engagement und die Unterstützung aller Penta-Helix-Stakeholder, einschließlich der Verbraucher und Behörden. Das primäre Ziel des 4R-Ökosystems besteht darin, diesen Übergang zu erleichtern und zu fördern und dabei die Ausrichtung auf die 4R-Ziele der EU sicherzustellen.

Über uns

CLIC Innovation ist ein offener Innovationscluster mit dem Ziel, die Entwicklung bahnbrechender Lösungen in den Bereichen Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft und Energiesysteme anzustoßen. Wir adressieren die systemischen Herausforderungen, die sich aus der Ressourcenknappheit ergeben, und treiben den Übergang in ein grünes Wirtschaftssystem voran.

Wir schaffen, koordinieren und verwalten FEI-Kooperationen, um nachhaltige systemische Lösungen zu entwickeln, die über die Möglichkeiten einzelner Akteure hinausreichen.

Mit unserer Expertise im Bereich der offenen Innovation und unseren Impact-Tools treiben wir den Wandel in Richtung Nachhaltigkeit voran. Durch kollaborative FEI-Projekte und Ökosysteme bringen wir unterschiedliche Perspektiven zusammen und schaffen kollektives Wissen.

CLIC Innovation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Helsinki, Finnland, die führenden internationalen Unternehmen und finnischen Forschungsorganisationen gehört, die sich für nachhaltige Lösungen für die Welt einsetzen.

Lesen Sie mehr über CLIC unter www.clicinnovation.fi und über das 4R-Ökosystem unter https://clicinnovation.fi/ecosystems/4r/.

