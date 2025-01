© Foto: Dall-E

Während viele Cannabis-Unternehmen mit fehlender Profitabilität und hohen Schulden zu kämpfen haben, ist der Breakeven für diesen Player zum Greifen nahe.Um die Cannabis-Branche ist es stillgeworden. Wieder einmal. Einerseits ruht die Aufmerksamkeit der Anlegerinnen und Anleger derzeit auf anderen Segmenten. Hier sind vor allem an die Quantencomputer-Branche, Künstliche Intelligenz und den Energiesektor als Trump-Trade zu denken. Andererseits ist in die Legalisierungsbemühungen in den USA kein neuer Schwung gekommen. Die eigentlich für vergangene Woche geplante Anhörung zu einem möglichen Rescheduling, also die Einstufung von Cannabis in eine niedrigere Gefahrenklasse, wurde verschoben. …