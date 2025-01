Berlin (ots) -Politische Ansichten und die Kompatibilität zu den eigenen spielen eine große Rolle im modernen Dating. Eine neue Umfrage* von Bumble, der "Women-first" Dating App, unter den 18-35-Jährigen in Deutschland zeigt: Mehr als drei Viertel der Frauen (78 Prozent) wünschen sich eine/n Partner:in mit ähnlichen gesellschaftlichen Werten und Überzeugungen wie sie selbst. Unter den Männern sind es immerhin mehr als die Hälfte (56 Prozent).Politische Werte als AttraktivitätsmerkmalPolitische Ansichten beeinflussen aber nicht nur die Kompatibilität - für jede dritte Person (35 Prozent) sind sie ein entscheidender Attraktivitätsfaktor bei der Partnerwahl. Besonders hoch im Kurs unter Gen Z und Millennials: Personen, die sich aktiv für wichtige gesellschaftliche Themen einsetzen.An der Spitze der attraktivsten Werte stehen eine klare Haltung gegen Rassismus (bei 47 Prozent der Frauen, 38 Prozent der Männer) und gegen Sexismus (44 Prozent der Frauen, 26 Prozent der Männer). Auch der Einsatz für Menschenrechte (39 Prozent der Frauen, 28 Prozent der Männer) und für Tierschutz (36 Prozent der Frauen, 25 Prozent der Männer) werden hoch bewertet. Frauen finden es außerdem attraktiv, wenn sich ihr/e potenzielle/r Partner:in für die Sicherheit von Frauen (39 Prozent) sowie Frauenrechte, inklusive sexueller und reproduktiver Rechte (35 Prozent) einsetzt. Männer hingegen legen mehr Wert auf allgemeine gesellschaftliche Themen: Ihre Top-Fünf der anziehendsten Interessen werden durch Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit (24 Prozent) und das Bewusstsein für den angespannten Wohnungsmarkt (24 Prozent) vervollständigt.Von Wohnungsnot bis Klimapolitik - Zukunftssorgen verändern das DatingverhaltenFür knapp die Hälfte (46 Prozent) der 18-35-jährigen Singles in Deutschland sind die steigenden Lebenshaltungskosten die größte aktuelle Sorge. Dicht dahinter folgen Bedenken zur nationalen Sicherheit und dem angespannten Wohnungsmarkt (jeweils 35 Prozent). Knapp jede dritte Person (29 Prozent) sorgt sich aufgrund der Klima- und Energiepolitik.Ganze 95 Prozent geben an, dass diese Zukunftssorgen Einfluss auf ihre Prioritäten und Bedürfnisse im Dating- und Beziehungskontext haben. Besonders für Frauen steht Stabilität im Fokus - 59 Prozent legen großen Wert auf emotional verlässliche Partner:innen mit klaren Lebenszielen und konsistentem Verhalten. Entsprechend berichten 35 Prozent der Frauen, dass sie heute früher in der Kennenlernphase offene Gespräche über gesellschaftliche und politische Themen führen möchten.**Politik als Tabuthema? Gen Z und Millennials werden offenerGespräche rund um Politik sind oft emotional aufgeladen und können schnell im Konflikt enden. Dennoch hält ein Drittel (34 Prozent) der 18-35-Jährigen die alte Regel, Politik sei kein Gesprächsthema für das erste Date, für überholt. 30 Prozent wollen die politischen Einstellungen potenzieller Partner:innen spätestens in den ersten Wochen des Kennenlernens klären. Auch in bestehenden Partnerschaft bleibt Politik ein wichtiges Thema: Für 34 Prozent der Befragten wäre es ein Trennungsgrund, wenn ihr/e Partner:in gegensätzliche politische Ansichten entwickelt.*Hinweis für die Redaktionen*Die Umfrage wurde von Bumble beauftragt und vom Marktforschungsinstitut Sapio durchgeführt. Dabei wurden im Dezember 2024 und Januar 2025 insgesamt 2.000 Personen aus Deutschland im Alter von 18 bis 35 Jahren befragt.** Die interne Erhebung wurde von Bumble zwischen dem 19. und 23. September 2024 durchgeführt. Dabei wurden weltweit, einschließlich Deutschland, 41.294 Bumble-Mitglieder im Alter von 18 bis 35 Jahren befragt.Über BumbleBumble (https://apps.apple.com/us/app/bumble-dating-friends-app/id930441707?mt=8&pid=press&c=press-release), die erste "Women-first" Dating and Social Networking App, wurde 2014 von Whitney Wolfe Herd gegründet. Bumble verbindet Menschen über Dating (Bumble Date), Freundschaften (Bumble For Friends) und professionelles Networking (Bumble Bizz). Bumble basiert auf der Überzeugung, dass gleichberechtigte Beziehungen entscheidend für ein gesundes und glückliches Leben sind. Die Bumble App basiert auf Freundlichkeit, Respekt und Gleichberechtigung - und dabei spielt die gesamte Bumble Community eine wichtige Rolle. Bumble macht seine Mitglieder für ihr Handeln verantwortlich und folgt dem Anspruch, einen Ort ohne Hass, Gewalt und Belästigung zu schaffen. Bumble ist kostenlos im App Store, bei Google Play und im Web verfügbar.Pressekontakt:Giulia Ricci, giulia.ricci@team.bumble.comOriginal-Content von: Bumble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168414/5957344