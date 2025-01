DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SCHOLZ - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) attackiert in der Debatte um die Migrationspolitik CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Dessen Fünf-Punkte-Plan sei zum Scheitern verurteilt, sagte Scholz in einem Interview mit dem Handelsblatt. Was Merz vorschlage, so Scholz, "steht im Widerspruch zu unserer Verfassung, dem Grundgesetz und den europäischen Verträgen". Scholz warf Merz außerdem vor, Zweifel an der Brandmauer der Union zur AfD zu wecken. (Handelsblatt).

