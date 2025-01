© Foto: picture alliance / Avalon | Gonzales Photo/Kim Matthai Leland

Diese in den kommenden Tagen (KW05) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Die US-Quartalssaison steuert auf ihren ersten Höhepunkt zu. In den kommenden Tagen werden gleich fünf der sieben Magnificent-Seven-Werte ihre Geschäftsberichte für das zurückliegende Quartal vorstellen. Darüber hinaus warten die Zahlen von rund 300 weiteren US-Unternehmen. Damit Sie in den kommenden Tagen nicht den Überblick verlieren, ist das Earnings Preview von wallstreetONLINE wieder zweigeteilt. Teil 1 mit den Tagen von Montag bis Mittwoch lesen Sie an dieser Stelle, Teil 2 mit den …