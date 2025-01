Der führende Anbieter für softwaredefinierte Fahrzeuge stärkt die Zusammenarbeit mit deutschen OEMs und Tier-1-Zulieferern.

Sonatus, ein führender Anbieter von Softwarelösungen, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Übergang zu software definierten Fahrzeugen vorantreibt, hat heute die Eröffnung eines neuen Büros in Frankfurt am Main sowie die Verstärkung seines Teams durch drei erfahrene Branchenexperten bekanntgegeben. Diese strategische Expansion unterstreicht das Engagement von Sonatus für den deutschen Automobilmarkt und bietet lokales Fachwissen, um führende OEMs und Tier-1-Zulieferer bei der Entwicklung zukunftsweisender Fahrzeug Innovationen gezielt zu unterstützen.

"Das deutsche Automobil-Ökosystem gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Mit dieser Expansion unterstreichen wir unser Bestreben, unseren Partnern auf diesem Schlüsselmarkt innovative, softwaredefinierte Lösungen anzubieten", sagt Jeff Chou, Mitbegründer und CEO von Sonatus. "Dank unserer starken lokalen Präsenkz und einem erweiterten Expertenteam können wir deutschen OEMs und Tier-1-Zulieferern helfen, den Übergang zu intelligenten und besser vernetzten Fahrzeugen zu beschleunigen."

Neuausrichtung der Vertriebsleitung

Marcus Bortel, neuer Director of Business Development, wird sich auf die Zusammenarbeit mit deutschen Automobilherstellern konzentrieren. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Embedded-Markt und mehr als 10 Jahren im Automobilsektor bringt er umfangreiche Expertise mit. Zuletzt war er bei KPIT als Senior Sales Director tätig und leitete den Vertrieb des Joint Ventures zwischen KPIT und ZF. Zuvor verantwortete er als Senior Key Account Manager bei Elektrobit die Zusammenarbeit mit Volkswagen. Weitere Stationen umfassen Positionen bei QNX und Wind River als Field Applications Manager und Technical Account Manager. Marcus Bortel hat einen Abschluss als Elektronischer Datenverarbeitungsfachmann.

Marcus Bortel ergänzt: "Sonatus ist Vorreiter bei Lösungen für die entscheidenden Herausforderungen der zukünftigen Mobilität. Deutsche Zulieferer sind eine tragende Säule der globalen Automobilindustrie und ich freue mich darauf, Teil dieses dynamischen Teams zu sein und unsere Zusammenarbeit in diesem bedeutenden Ökosystem zu vertiefen".

Peter Palasthy, neuer Global Account Manager, wird sich auf den Aufbau und die Pflege strategischer Beziehungen zu deutschen Tier-1-Zulieferern konzentrieren. Mit 25 Jahren Erfahrung bei Continental, einem der weltweit führenden Tier-1-Zulieferer, bringt er fundiertes Branchenwissen mit. Zuletzt leitete er dort als Projektverantwortlicher im Bereich Autonomous Mobility globale Projekte mit einem Volumen von 27 Millionen Euro. Davor war er Key Account Manager und betreute unter anderem Kunden wie Suzuki und Toyota, wobei er Umsatzsteigerungen erzielte, Vertragsverhandlungen führte und internationale Teams in ganz Europa und Asien leitete. Peter Palasthy hat ein Diplom in Elektrotechnik und einen MBA von der Fachhochschule Remagen.

Dominik Biber, neuer Senior Pre-Sales Engineer, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Zuletzt war er seit 2018 Leiter des EMEA Automotive Field Application Engineering bei QNX. Zuvor arbeitete er als Software-Projektmanager bei Continental im Bereich autonomes Fahren und war an der Release-Planung, dem Management von Kundenanforderungen und der strategischen technischen Leitung beteiligt. Zuvor war er bei Vector Informatik für die Entwicklung und das Testen von Classic AUTOSAR-Basissoftware verantwortlich. Dominik Biber hat ein Diplom in Informatik vom Karlsruher Institut für Technologie.

Zentraler Standort in Frankfurt

Das Frankfurter Büro wird ein zentraler Standort für die Geschäftstätigkeit von Sonatus in Deutschland sein. Es ermöglicht eine intensivere Zusammenarbeit mit OEMs und Tier-1-Zulieferern und unterstützt gleichzeitig die weitere Expansion des Unternehmens in Europa. Diese Investition stärkt die Position von Sonatus in Europa, hilft die Geschäftsfelder auszubauen, vertieft Kundenbeziehungen und fördert langfristiges Wachstum. Insbesondere in einer Zeit, in der die Nachfrage nach softwaredefinierten Fahrzeuglösungen stetig wächst.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Team von Sonatus in diesem Einführungsvideo. Darin sprechen die neuen Mitarbeiter über ihre Hintergründe, ihre Visionen für die Zukunft der Automobilindustrie und ihre Beweggründe, Teil von Sonatus zu werden.

Über Sonatus

Sonatus beschleunigt die Innovation von Fahrzeugsoftware und den Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die verschiedenen Produkte der Sonatus Vehicle Platform sind wichtige Bausteine, die Fahrzeugherstellern und ihrem Ökosystem ermöglichen, die Zukunft der Mobilität aktiv zu gestalten und über die gesamte Lebensdauer der Fahrzeuge kontinuierliche Verbesserungen bei Kosten, Funktionen, Zuverlässigkeit und Benutzererlebnis zu erzielen. Die preisgekrönte Softwareplattform von Sonatus wird in über drei Millionen Fahrzeugen von Hyundai, Kia und Genesis eingesetzt. Das Unternehmen hat über 110 Millionen US-Dollar von namhaften Investoren aus der Automobil-, Technologie- und Venture-Branche erhalten, darunter Foxconn, Hyundai Motor Group, LG Electronics, Marvell, NEC und weitere. Der Hauptsitz von Sonatus befindet sich in Sunnyvale, Kalifornien (Silicon Valley), mit Niederlassungen in Bangalore, Dublin, Detroit, Frankfurt, Kraków, Paris, Pune, Seoul, Shanghai, Taipeh, und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonatus.com/de/.

Sonatus und das Sonatus-Logo sind eingetragene Marken von Sonatus, Inc. Die Marke Sonatus ist aktuell in den USA eingetragen und wird möglicherweise künftig auch in anderen Ländern angemeldet. 2025 Sonatus, Inc.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250126927333/de/

Contacts:

Michael Cory

press@sonatus.com

310-721-8033