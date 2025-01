The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2025ISIN NameXS1720690889 MATTERH.TEL. 17/27 REGSXS1760129608 SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTNDE000A14J1L9 DT.KONSUM REIT-AG WD15/25DE000A14J1K1 DT.KONSUM REIT-AG WD15/25DE000A14JYU5 BAD.-WUERTT.LSA 15/25FR0013383585 SOC.GEN.SFH 18/25 MTNXS1757428088 EIB EUR. INV.BK 18/25 MTNXS1759584797 EUR.BK REC.DEV. 18/25XS1760775145 EIB EUR. INV.BK 18/25 MTNXS1175223699 BQE C.TUNISIE 15/25 REGSXS1759179002 SHIMAO GROUP HLDGS 18/25DE000LB38FL6 LBBW FZA 23/25CH0419040826 CIBC 19/25 MTNUSU51407AD34 BATH+BODY WK 20/25 REGSXS2100414866 STD.CHARTER 20/26 FLR MTNDE000DJ9AFH0 DZ BANK IS.A2472AT0000A3BPY0 OESTERREICH 24/25 ZODE000LB38FQ5 LBBW FZA 23/25DE000HLB1Y96 LB.HESS.-THR.IS.01B/2015USP01012AS54 EL SALVADOR 12/25 REGSCH0204811100 SWISSGRID 13-25CH0398677689 AROUNDTOWN 18/25 MTNCH0457206750 ASB BANK 19/25XS1151586945 CHILE 14/25DE000DG4UDX4 DZ BANK IS.R.C136 MTNXS1180256528 MORGAN STANLEY 15/25 MTN