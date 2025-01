NextGen expandiert in den Markt der Kryptowährungen und erwirbt rund 10.000 Solana-Coins (SOL)

Fredericton, New Brunswick - 26. Januar 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE:NXT) (FWB:Z12) ("NextGen" oder das "Unternehmen"), ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Canadian Securities Exchange (der "CSE") notiert ist, freut sich, seinen strategischen Einstieg in den schnell expandierenden Sektor der Kryptowährungen bekannt zu geben. NextGen hat mit einem börsennotierten Technologieunternehmen (der "Verkäufer") eine Absichtserklärung mit Datum vom 26. Januar 2025 (die "Absichtserklärung") zum Erwerb (die "Akquisition") des Anspruchs auf etwa 10.000 Solana-Coins (die "SOL") oder eines entsprechenden Barbetrags (der "Kryptoerlös" und zusammen mit den SOL die "Krypto-Assets") abgeschlossen. Die Akquisition markiert den Beginn der Strategie von NextGen, ein starkes Portfolio an digitalen Vermögenswerten aufzubauen, das Anlegern ein Engagement auf dem wachsenden Kryptowährungsmarkt bietet.

Der Verkäufer ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") notiert ist. Diese Vermögenswerte werden derzeit von Genesis Global (die "Depotbank") gehalten, einem Kryptowährungskreditgeber und Market Maker, der im Januar 2023 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten Insolvenz nach Chapter 11 beantragte. Nach Abschluss der Umstrukturierung im August 2024 begann Genesis mit der Verteilung von ca. 4,0 Mrd. $ an digitalen Vermögenswerten und Barmitteln an die Gläubiger, einschließlich der Krypto-Assets, die jetzt verteilt werden. Die Depotbank befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren, so dass die Krypto-Assets derzeit von der Depotbank an die Verkäuferin verteilt werden. In Anbetracht der Restrukturierung von Genesis gibt es keine Garantie dafür, dass Krypto-Assets an den Verkäufer und NextGen ausgezahlt werden oder dass Vergütungsaktien ausgegeben werden.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung plant NextGen, die Krypto-Assets vom Verkäufer für bis zu 5,5 Millionen C$ zu erwerben, vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der CSE und TSXV. Der Erwerb wird vollständig durch die Ausgabe von NextGen-Stammaktien (die "Vergütungsaktien") bezahlt.

Nach der Freigabe jeder Tranche von Krypto-Assets an den Verkäufer durch die Depotbank (jeweils ein "Depotbank-Lieferdatum") wird der Verkäufer innerhalb von drei (3) Geschäftstagen nach einem solchen Depotbank-Lieferdatum die entsprechende SOL an NextGen liefern, oder, wenn die Depotbank dies wünscht, den Barerlös, der der Anzahl der SOL entspricht, die dieser Tranche unterliegen. Liegt jedoch der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs ("VWAP") von SOL auf coinmarketcap.com während der zehn (10) Handelstage unmittelbar vor dem betreffenden Depotbank-Lieferdatum unter einem Referenz-SOL-Kurs, kann NextGen beschließen, mit dem Erwerb der betreffenden Krypto-Assets, die dieser Tranche unterliegen, nicht fortzufahren, und es werden keine Vergütungsaktien im Austausch dafür ausgegeben.

Im Austausch für diese Krypto-Assets wird NextGen an den Verkäufer 540 Stammaktien zu einem vergünstigten Marktpreis für jeden erhaltenen SOL Coin oder das Äquivalent ausgeben. Für den Fall, dass der Kurs der NextGen-Stammaktien an der CSE unmittelbar vor einem Depotbank-Lieferdatum unter 0,75 $ liegt, kann sich der Verkäufer jedoch dafür entscheiden, den Erwerb der entsprechenden Vergütungsaktien, die dieser Tranche unterliegen, nicht fortzusetzen, und es werden keine Krypto-Assets im Austausch ausgegeben.

Alle Vergütungsaktien, die im Rahmen der Akquisition ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer 4-monatigen Haltefrist ab dem Ausgabetag.

Der Abschluss der Akquisition hängt von der Erfüllung verschiedener Bedingungen ab, unter anderem vom Erhalt aller erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen und den Verkäufer sowie von anderen Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind, und vom Abschluss einer endgültigen Vereinbarung am oder vor dem 15. März 2025. Die Akquisition erfolgt in einem unabhängigen Verhältnis, und im Zusammenhang mit der Akquisition wird es keine Veränderungen im Board oder im Management des Unternehmens geben. Es wird erwartet, dass im Zusammenhang mit der Übernahme keine Vermittlungsgebühren gezahlt werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem Gesetz von 1933 noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten befreit.

Über NextGen Digital Platforms

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der kanadischen Wertpapierbörse notiert ist und sich auf digitale Vermögenswerte und eine Infrastruktur für künstliche Intelligenz konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren, indem es Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte durch ein reguliertes öffentliches Vehikel bietet, das einen nahtlosen Einstieg in den wachsenden Kryptowährungsmarkt ermöglicht. Parallel dazu betreibt NextGen ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Sektors der künstlichen Intelligenz, bekannt als Cloud AI Hosting ("Cloud AI Hosting"), das fortschrittliche Infrastrukturlösungen für KI-gesteuerte Anwendungen bereitstellt.

Für weitere Informationen:

Alexander Tjiang, Interim Chief Executive Officer

(416) 300-7398

https://nextgendigital.ca/

mailto:info@nextgendigital.ca

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten", "sollten" oder "erreicht werden".

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens und das erwartete künftige Wachstum, der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Akquisition, der Abschluss der Akquisition zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt, der erwartete Abschluss der Akquisition und die erwarteten Vorteile der Akquisition. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, technischen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, einschließlich der spekulativen Natur von Kryptowährungen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäfts- und Investitionspläne umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, durch künftige Finanzierungsaktivitäten Fremd- oder Eigenkapital zu beschaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionen in auf Kryptowährungen basierende Technologien zu erhöhen; nachteilige Änderungen und Entwicklungen in Bezug auf Solana, XRP, DOGE oder das Ökosystem der Kryptowährungen; das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanzwesens und des Sektors der digitalen Vermögenswerte; neue Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrales Finanzwesen und digitale Vermögenswerte; die innewohnende Volatilität der Preise bestimmter Kryptowährungen, einschließlich Solana, XRP und DOGE; der zunehmende Wettbewerb in der Krypto- und Blockchain-Branche; allgemeine wirtschaftliche, politische und soziale Unsicherheiten in Kanada und den Vereinigten Staaten; Wechselkurse und Zinssätze; die begrenzten Ressourcen des Unternehmens; das Vertrauen des Unternehmens in das Fachwissen und das Urteilsvermögen des Senior Managements und die Fähigkeit des Unternehmens, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten; die spekulative Natur von Kryptowährungen im Allgemeinen; und die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzusetzen.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78217Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78217&tr=1



