LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen in einem Ausblick auf den Quartalsbericht von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Gewinnwarnung im September seien keine Neuigkeiten seither gute Neuigkeiten, schrieb Analyst Henning Cosman in dem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Schwerpunkt bei VW habe zuletzt auf den Umstrukturierungen gelegen und der Konzern halte trotz des Updates zum Tarifvertrag an seinen Zielen zu einer umfangreichen Kapazitätsreduzierung und den Einsparungen fest. Da weder die Prognose für 2024 noch das Ziel der Dividendenausschüttungsquote von 30 Prozent erwähnt worden seien, hält er beide noch für "vollständig intakt"./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2025 / 22:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007664039