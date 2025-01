Warum ultra-virale Videoinhalte diese KI-Meme-Coin zum Mond schicken könnten

KI-Token senden alle Signale, dass sie der Killer-Trade des Jahres 2025 sein werden, und iDEGENs V3-Upgrade, das Videoinhalte einführt, hat diese KI-Meme-Coin darauf vorbereitet, in den kommenden Monaten möglicherweise für eine wilde Preisaktion zu sorgen. Dieser Agent ist bereits mehrfach viral auf X gegangen, und da der Presale mit fast 20.000 Einzelkäufern einen beeindruckenden 18 Millionen Dollar Wert erreicht hat, ist der Weg frei für eine Mondmission. Smart Money ist bereits in den KI-Handel involviert, da Franklin Templeton eine Forschungsarbeit über KI-Agenten veröffentlicht hat. Einer der größten Vermögensverwalter Amerikas mit einem AUM (Assets Under Management) von 1,5 Billionen US-Dollar ist optimistisch, was Krypto-KI-Agenten angeht, und Investoren können sich immer noch IDGN-Token für nur 0,0146 USD sichern. Da sich die FOMO für Agenten auf dem Markt einschleicht, müssen Investoren auf Agenten achten, insbesondere auf einzigartige Agenten wie iDEGEN. Erfolgreiches V2-Upgrade von iDEGEN iDEGEN wurde als Single-Plattform-Agent gestartet, der alles, was ihm von X zur Verfügung gestellt wurde, liest und verdaut und einmal pro Stunde twittert. Ein interessantes Experiment, um herauszufinden, was passiert, wenn ein lernfähiger Agent von den Degen von X aufgezogen wird. Daher der Slogan "AI born, degen raised". Aber iDEGEN ist dank des Teams von genialen Entwicklern, die ständig neue Versionen liefern, schnell zu viel mehr geworden. Mit dem V2-Upgrade wurde iDEGEN einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, wobei der Bot autonom mit trendigen Hashtags interagiert und in den Antworten von trendigen KOLs erscheint. Dieses Upgrade brachte in weniger als 24 Stunden 1 Million US-Dollar an Zuflüssen ein. Content-Generierung kommt in V3 Alle Augen sind nun auf das V3-Upgrade gerichtet, das die Erstellung von Videoinhalten einführt, was eine hyperaggressive Expansionsphase für iDEGEN einläuten könnte. Warum? Video-Content-Plattformen wie TikTok und YouTube sind völlig unerschlossene Märkte voller junger Krypto-Investoren, die nur darauf warten, nachgeahmt zu werden. Was passiert, wenn iDEGEN auf TikTok viral geht? Es würde potenziell Millionen neuer Käufer mit dem verrücktesten KI-Agenten der Krypto-Welt in Kontakt bringen, was den IDGN-Preis in die Höhe treiben könnte. Denken Sie daran, dies ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Wie hoch könnte der IDGN-Handel im Jahr 2025 sein? Das Interesse der Institutionen steigt rapide an, und der CEO von Bitget prognostizierte für dieses Jahr eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar für KI-Agenten. Das Wachstumspotenzial ist enorm, und KI-Agenten sind das erste krypto-native Produkt mit einem externen TAM (Total Addressable Market). Dies ist das letzte Jahr des Vierjahreszyklus und der Zeitraum, in dem die Dinge historisch gesehen verrückt geworden sind. Angesichts der ungezügelten und wachsenden Nachfrage nach KI-Token und dem V3-Upgrade, das iDEGEN auf TikTok explodieren lassen könnte, wäre es schwierig, einen Höchstpreis für IDGN vorherzusagen. Noch immer zum Schnäppchenpreis von 0,0146 USD für Frühkäufer erhältlich, könnte dies die nächste KI-Meme-Coin sein, die wie ai16z eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht. Besuche die offizielle IDEGEN-Website, um mehr zu erfahren.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )