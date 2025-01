Baierbrunn (ots) -Sie bestehen aus mehreren Lagen, enthalten saugfähige Schichten aus Baumwolle, Viskose oder synthetischen Fasern und eine elastische Kunststoff-Membran: Periodenslips liegen im Trend, bieten sie doch eine Alternative zu Tampons oder Binden. Diese traditionellen Hygieneartikel verursachen laut Berechnungen ca. 300 Kilogramm Menstruationsabfall im Leben einer Frau. Dagegen lassen sich die Höschen - je nach Hersteller - nach dem Ausspülen mit kaltem Wasser bei 30 oder 60 Grad waschen. Bei richtiger Pflege können sie durchaus mehrere Jahre wiederverwendet werden. Das berichtet das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" in seiner aktuellen Ausgabe.Biozide können Organismen belastenDennoch gibt es einige Kritikpunkte, die die Umweltverträglichkeit betreffen: Einige Firmen geben ihren Textilien sogenannte Biozide bei, zum Beispiel mit Silberchlorid ummantelte Fasern.Diese chemischen Substanzen sollen das Bakterienwachstum hemmen und somit unangenehmen Gerüchen entgegenwirken. Das kann nicht nur allergische Reaktionen oder Hautirritationen bei der Trägerin hervorrufen, sondern ist auch nicht besonders nachhaltig: So können die Biozide beim Waschen der Slips in Gewässer gelangen und dort Organismen belasten.Auf umweltverträgliche Textilien achtenAuch, was das Recycling angeht, stellen die Textilien eine Herausforderung dar. Denn: Der mehrschichtige Aufbau verknüpft mit synthetischen Materialien, die viele Hersteller verwenden, erschwert eine Wiederverwertung."Einige Hersteller verzichten inzwischen auf Biozide und verwenden Textilien, die auch bei höheren Temperaturen waschbar sind, ohne ihren Auslaufschutz zu verlieren", erklärt Textilforscherin Prof. Dr. Elisabeth Eppinger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Verbraucherinnen sollten beim Kauf der Periodenunterwäsche am besten darauf achten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5957400