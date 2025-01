DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrie-PMI sinkt im Januar vor dem Neujahrsfest

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Januar nach offiziellen Angaben gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,1 (Dezember: 50,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Das war der niedrigste Stand seit fünf Monaten. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,2 Punkten prognostiziert.

Merz will bei Migrationsplänen AfD-Zustimmung in Kauf nehmen

CDU-Chef Friedrich Merz will bei seinen Plänen zu Asylrechtsverschärfungen weiterhin Stimmen aus der AfD-Bundestagsfraktion in Kauf nehmen. Von dem, was die Union für richtig halte, lasse er sich "nicht mehr abbringen", sagt er am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Die Union will diese Woche im Bundestag über einen Antrag abstimmen lassen, der etwa auf dauerhafte Grenzkontrollen und Einreiseverbote für Menschen ohne Aufenthaltsrecht setzt. Merz hatte vergangenen Donnerstag, einen Tag nach dem Angriff in Aschaffenburg, einen Fünf-Punkte-Plan zur Asylpolitik vorgelegt.

Scholz hat Zweifel an AfD-Brandmauer von Merz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Sonntagabend seinen Kurs in der Migrationspolitik verteidigt und dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, mit seinen Migrationsplänen gegen Gesetze verstoßen zu wollen. Man könne sich bei Merz auch nicht mehr auf seine Abgrenzung zur AfD verlassen, sagte Scholz in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Der Kanzler betonte, dass er sich schärfere Bestimmungen in der Migrationspolitik wünsche und diese auch durchgesetzt habe.

Trumps will Palästinenser nach Jordanien und Ägypten schicken

US-Präsident Donald Trump will den Gazastreifen nach eigenen Angaben "säubern" lassen und hat Jordanien und Ägypten dazu aufgefordert, Palästinenser entweder vorübergehend oder langfristig in ihre Länder aufzunehmen. Bisher lehnen die beiden Nachbarstaaten dies ab. Trump sagte, er habe König Abdullah II. von Jordanien in einem Telefonat am Samstag mitgeteilt, er wolle, das Jordanien Palästinenser aufnehme. Er fügte hinzu, er werde voraussichtlich in einem weiteren Telefonat eine ähnliche Bitte an Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al Sisi richten.

Trump einigt sich mit Kolumbien auf Abschiebungen - keine Zölle

Im Streit um die Rückführung von illegalen kolumbianischen Migranten aus den USA in das südamerikanische Land haben sich beide Länder nach wechselseitigen Drohungen geeinigt. US-Präsident Donald Trump nahm am Sonntagabend seine Ankündigung zurück, 25 Prozent Zoll auf Importe aus Kolumbien und weitere Wirtschaftssanktionen gegen das Land zu verhängen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Dez Handelsbilanz Überschuss 6,2 Mrd SEK

Schweden Dez Exporte 158,7 Mrd SEK

Schweden Dez Importe 152,5 Mrd SEK

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt 4,1%

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,0%

