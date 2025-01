Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Die Bank of Japan habe am Freitag das Leitzinsniveau um 25bp erhöht. Die aktuelle Inflationsentwicklung und die momentane Schwäche der japanischen Währung hätten diese geldpolitische Maßnahme erforderlich gemacht. Auch allgemeine außenpolitische Überlegungen könnten bei der Entscheidung für höhere Zinsen in Tokio eine Rolle gespielt haben. So würden sich die Notenbanker bereits frühzeitig aus der Schusslinie von Trump manövrieren. Der Vorwurf, den Yen durch eine zu lockere Ausrichtung der japanischen Geldpolitik gezielt zu schwächen, dürfte den Verantwortlichen in Washington nun deutlich schwerer fallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...