Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz erster Maßnahmen: Was genau der neue US-Präsident Trump in Sachen Zölle und Ausgaben machen wird, ist noch offen - und damit auch die Auswirkungen auf Inflation und Zinsen, so die Deutsche Börse AG. Viele Unternehmensanleihen würden gefragt bleiben.Der rasante Renditeanstieg aus dem Dezember und der ersten Januarhälfte habe sich nicht fortgesetzt - im Gegenteil. Die Renditen seien diese Woche wieder gefallen, im Euroraum und in den USA. "Zehnjährige Bundrenditen kratzen mittlerweile wieder an der 2,5 Prozent-Marke, und auch die Renditeaufschläge der Staatsanleihen Italiens, Spaniens und Frankreichs sind deutlich gefallen", berichte Anleiheanalyst Hauke Siemßen von der Commerzbank. Die übliche Emissionswelle von Staats- und Unternehmensanleihen zum Jahresbeginn sei zudem gut absorbiert worden. ...

