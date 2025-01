Cadillac legt mit dem Lyriq-V nach, eine sportlichere Version seines Elektromodells Lyriq. Die 459 kW starke Allrad-Variante soll zunächst vor allem in angelsächsischen Märkten wie den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland auf den Markt kommen. Der Lyriq-V wird in diesem Quartal im Werk in Spring Hill im US-Bundesstaat Tennessee in Produktion gehen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Basispreis von 79.990 Dollar in den Handel kommen. Den Roll-out ...

