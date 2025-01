Magdeburg (ots) -Die Immobilienwirtschaft erlebt dynamische Zeiten. Bereits seit Längerem befinden sich die Zinsen im Abwärtstrend, während sich die Immobilienpreise aufwärts bewegen. Wer daran interessiert ist, eine Immobilie als Investment zu erwerben, ist daher gut beraten, diesen Trend genau zu beobachten und abzuwägen, ob sich ein Kauf lohnt.Niedrige Zinsen verleiten schnell zum Kauf, allerdings ist es wichtig, auch die potenziellen Renditen gründlich zu kalkulieren und zu prüfen, ob sich diese mit den aktuellen Preisen auf dem Immobilienmarkt umsetzen lassen. Denn nur mit einer ausreichenden Gewinnspanne ist eine Investition sinnvoll. Dabei sollten vor allem Erfolgsfaktoren einer Immobilie wie Lage und Zustand berücksichtigt werden. Im Folgenden erfahren potenzielle Anleger, mit welchen Strategien sie die richtigen Weichen für ein erfolgreiches Immobilieninvestment stellen.Veränderungen des Immobilienmarktes in den letzten JahrenÜber lange Zeit war die Immobilienbranche von einem niedrigen Zinsniveau geprägt. Dies hat sich in der jüngeren Vergangenheit jedoch stark gewandelt, was Veränderungen des Marktes zur Folge hatte. Viele Großinvestoren verkauften einen Teil ihrer Immobilien, und auch bei Fonds war ein Abwärtstrend zu beobachten. Für private Käufer sorgten die höheren Zinsen für mehr Zurückhaltung beim Immobilienkauf - viele konnten oder wollten sich das Wohneigentum schlichtweg nicht mehr leisten.Aktuell zeigen sich jedoch erneute Veränderungen des Immobilienmarktes, der sich vom Käufer- hin zu einem Verkäufermarkt entwickelt. Durch die höhere Nachfrage, die einem geringeren Angebot gegenübersteht, erlangen Verkäufer wieder mehr Einfluss auf die Preisentwicklung. Experten prognostizieren, dass diese Entwicklung bereits im Jahr 2025 eintreten könnte. Zudem geht man davon aus, dass sich profitable und weniger profitable Investmentoptionen stark auseinanderentwickeln werden. Anleger sind daher gut beraten, potenzielle Kaufobjekte auf Herz und Nieren zu prüfen, um die Renditechancen realistisch einzuschätzen.So beeinflusst die Zinspolitik der EZB die ImmobilienwirtschaftAusgelöst wurden die Veränderungen des Immobilienmarktes auch durch die Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank. Dies beeinflusst die Kreditgeschäfte der Banken und Kreditinstitute, da sich für sie die Konditionen der Darlehensaufnahme verbessern und dies eine positive Auswirkung auf die Zinssätze für Immobiliendarlehen hat. Die sinkende Inflation und die angespannte Wirtschaftslage deuten an, dass sich dies im Jahr 2025 fortsetzen wird.Niedrigzinsen sorgen für eine höhere Nachfrage, allerdings bleibt das Angebot davon unbeeinflusst. Politische Entscheidungen und bürokratische Hürden führen zu geringeren Neubau-Aktivitäten in Deutschland. Käufer fokussieren sich daher vor allem auf Bestandsobjekte, deren Angebot begrenzt ist. Dies sorgt dafür, dass die Preise steigen.Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es anAuch wenn Zinsen für Investoren nicht als ausschlaggebender Faktor fungieren, beeinflussen sie doch das Geschehen am Markt. Weniger Objekte stehen einer höheren Nachfrage gegenüber. Immobilien in hervorragenden Lagen und einem guten Zustand werden seltener. Zudem steigen die Preise für hochwertige Immobilien in guter Lage, sodass die Gewinnspanne sinkt und die Ersparnisse durch die niedrigen Zinsen kaum beim Käufer ankommen.Für Investoren bedeutet das: Aktuell ist der beste Zeitpunkt, um Immobilieneigentum zum Zwecke des Investments zu erwerben. Gerade jetzt ist es noch möglich, Immobilien zu guten Konditionen zu erwerben, die sich durch eine beliebte Lage und entsprechend gute Renditechancen auszeichnen. Die Lage ist hierbei das entscheidende Kriterium. Erwirbt man ein Objekt in einer Region mit sinkender Nachfrage und einem wachsenden Leerstand, entwickeln sich die Immobilienpreise rückläufig. Dies zieht finanzielle Verluste nach sich.Immobilien in guter Lage bieten sichere InvestmentsUm somit Investmentchancen zu erkennen, empfiehlt es sich, nicht nur die eigene Region in den Fokus zu nehmen, sondern den potenziellen Wirkungskreis zu erweitern. Um attraktive Immobilien zu identifizieren, bedarf es einer fundierten Analyse der Lage, der wirtschaftlichen Prognosen für den Standort sowie des Potenzials eines Stadtteils oder Bezirks. Als besonders vielversprechend gelten hierbei Objekte in beliebten Lagen mit knappem Angebot und einer hohen Nachfrage. Wird eine solche Investmentchance identifiziert, gilt es, sie schnell zu nutzen.Über Severin Welb:Severin Welb und Tilman Jäger sind die Gründer und Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH. 