Nürnberg (ots) -Der sogenannte "Dry-January" - also der Verzicht auf Alkohol im ersten Monat des neuen Jahres - neigt sich dem Ende: Passend dazu bietet NORMA ab sofort reduzierte Preise auf zahlreiche feine Tropfen quer durch das Wein-Sortiment. Vom Müller-Thurgau über den Riesling bis hin zum Grauen und Weißen Burgunder - bei den Weinen lassen sich 40, 50 und sogar 90 Cent pro Flasche sparen. Highlight sind Weine von BIO SONNE oder der KAISERSTÜHLER Grauer Burgunder Qualitätswein. 750 Milliliter kosten statt 3,59 Euro nun nur noch 2,69 Euro. Kundinnen und Kunden sparen also gut 25 Prozent.Neben den Weinen werden auch das beliebte Brot von AERZENER und die Geflügelfleischwurst von GUT LANGENHOF günstiger. Insgesamt wurden mit der aktuellen Preisänderung alleine 2025 bereits über 50 Artikel aus dem Sortiment des Lebensmittel-Händlers NORMA reduziert und Preisvorteile konsequent weitergegeben.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):Müller-Thurgau Qualitätswein 1 lBislang: 2,69 EURJetzt: 2,39 EURMüller-Thurgau Rhh. Qualitätswein 1 lBislang: 2,69 EURJetzt: 2,39 EURRiesling / Chardonnay QbA 0,75 lBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURWeißer Burgunder QbA 0,75 lBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURMüller-Thurgau Nahe Qualitätswein 1 lBislang: 2,69 EURJetzt: 2,39 EURRiesling Rhh. / Pfalz Qualitätswein 1 lBislang: 2,99 EURJetzt: 2,89 EURGrauer Burgunder QbA 0,75 lBislang: 2,89 EURJetzt: 2,59 EURKAISERSTÜHLER Grauer Burgunder Qualitätswein 0,75 lBislang: 3,59 EURJetzt: 2,69 EURKAISERSTÜHLER Weißer Burgunder Qualitätswein 0,75 lBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURBIO SONNE Riesling - Rivaner Rhh. / Mosel 0,75 lBislang: 2,99 EURJetzt: 2,59 EURBIO SONNE Merlot IGP 0,75 lBislang: 2,99 EURJetzt: 2,59 EURGUT LANGENHOF Geflügelfrischwurst 200 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURAERZENER Das Pure 400 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,75 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5957429