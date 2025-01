Berlin (ots) -Temu gehört laut dem neuesten "Digital 100 Report (https://www.similarweb.com/corp/wp-content/uploads/2025/01/d100-ger-en-full-report.pdf?=ddd)" von Similarweb zu den zehn am schnellsten wachsenden Websites in Deutschland. Die Zahl der monatlichen Einzelbesucher ist im Vergleich zum Vorjahr um 37% gestiegen. Laut Similarweb stieg die Zahl der durchschnittlichen monatlichen Unique Visitors im vergangenen Jahr von 11,1 Millionen auf 15,1 Millionen. Damit ist Temu auf Platz acht der am schnellsten wachsenden digitalen Marken in Deutschland vorgerückt.Auch weltweit wächst die Plattform beachtlich: In Australien ist Temu.com die am schnellsten wachsende Website mit einem Anstieg der monatlichen Besucherzahlen um 72% im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Frankreich und in Großbritannien ist deutliches Wachstum feststellbar. So ist Temu in Großbritannien eine der am schnellsten wachsenden Apps mit einem jährlichen Anstieg der monatlich aktiven Nutzer um 53%.Temu reiht sich damit in eine bemerkenswerte Gruppe digitaler Marktführer ein, zu der auch Microsoft Bing, Klarna und ChatGPT sowie lokale Medienplattformen wie sportschau.de und ardmediathek.de gehören.Der Digital 100 Report hebt Marken hervor, die ein signifikantes digitales Wachstum aufweisen. Das Ranking basiert auf Schätzungen des Web-Traffics und der App-Nutzung. Die Analysten wenden Mindestkriterien an und führen eine manuelle Filterung durch, um wichtige Beispiele für Leistungssteigerung zu identifizieren.Top App AuszeichnungNach den von Apple veröffentlichten App-Store-Daten (https://apps.apple.com/de/story/id1778539371) wurde Temu als eine der Top Apps für 2024 ausgezeichnet. Weltweit war Temu im vergangenen Jahr die beliebteste iPhone-App in 24 von rund 30 Märkten, in denen Apple lokale Rankings veröffentlicht, darunter auch Deutschland.Ausbau der Local-to-Local-InitiativeTemu verstärkt seinen Fokus auf lokale Verkäufer und lokale Lagerhaltung in Deutschland. Europaweit wird erwartet, dass bis zu 80 Prozent des Gesamtumsatzes über dieses Local-to-Local-Modell generiert werden. Darüber hinaus sollen europäische Händler über die Temu-Plattform Zugang zu globalen Märkten erhalten.Temu hat in europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien sowie in anderen Märkten wie den USA, Kanada, Australien und Japan lokale Verkäufer- und Lagerabwicklungsdienste eingeführt. Diese Strategie zielt darauf ab, Lieferzeiten zu verkürzen, die Produktverfügbarkeit zu verbessern und lokale Unternehmen zu unterstützen.Globale ExpansionTemu ging im September 2022 in den USA an den Start, expandierte 2023 nach Europa und ist heute in über 80 Märkten weltweit aktiv. Das Geschäftsmodell von Temu konzentriert sich darauf, Zwischenhandel in der Lieferkette zu reduzieren, Kosten zu senken und diese Einsparungen an die Endverbraucher weiterzugeben.Über TemuTemu ist ein globales E-Commerce-Unternehmen, das Verbraucher mit Millionen Geschäftspartnern, Herstellern und Marken verbindet, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Temu hat es sich zur Aufgabe gemacht, erschwingliche Produkte anzubieten, damit Verbraucher und Handelspartner ihre Träume in einem inklusiven Umfeld verwirklichen können. Temu wurde im September 2022 in den Vereinigten Staaten gegründet und ist heute in mehr als 80 Märkten weltweit vertreten.Pressekontakt:Medienkontakt: temu@wmp-ag.deOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/5957452