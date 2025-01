BEIJING, China (IT-Times) - Der App Store von Apple hat einen neuen Favoriten. Die DeepSeek-App aus China erstürmte am Wochenende die App-Download-Charts in den USA und China. In Hongkong gelistete chinesische KI-Unternehmen machen einen großen Sprung mit SenseTime und einem Plus von acht Prozent. Auch...

