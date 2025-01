NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das abgelaufene Jahresviertel der Billigfluggesellschaft sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihm zufolge dürfte dies am Markt stärker beachtet werden, als die erneut gesenkte Prognose für das Verkehrsaufkommen des nächsten Geschäftsjahres. Er rechnet mit einer insgesamt positiven Kursreaktion der Aktie an diesem Tag./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 06:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IE00BYTBXV33