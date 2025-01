ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat British American Tobacco (BAT) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3000 auf 3900 Pence angehoben. Die Aktien des Tabakkonzerns sind Top-Favorit des Analysten Faham Baig. Er rechne damit, dass die Velo Nicotine Pouches (tabakfreie Nikotinbeutel) das Umsatzwachstum im Bereich Neue Kategorien beschleunigen werden, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung. So könne das Unternehmen seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 erreichen. Er verwies für sein neues Kursziel zudem auf den starken US-Dollar und rollte die Bewertungsgrundlage weiter in die Zukunft ./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 00:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 00:29 / GMT

GB0002875804