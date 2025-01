Die jüngste Rally beim Elektro- und Energietechnik-Konzern Siemens Energy hat am Montag ein jähes Ende gefunden. Der DAX-Konzern geriet in den Abwärtssog der Tech-Konzerne. Böses Erwachen bei den Aktionären von Siemens Energy: Die Aktie des DAX-Konzerns geriet nach einer erneuten Rekordrally in der vergangenen Woche am Montag in einen verhängnisvollen Abwärtstrudel der Tech-Konzerne. Am Vormittag lag sie bis zu 20 Prozent im Minus. Damit hat sie die Gewinne in der vergangenen Woche wieder abgegeben. ...

