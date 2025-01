Im Jahr 2016 gründete der bekannte Hedgefonds Elliott Management als konservatives Gegenstück zu seinen riskanten Finanzmarkt-Spekulationen die Royalty-Gesellschaft Triple Flag Precious Metals Seit dem Börsengang im JAhr 2021 hat die Aktie jene die der vier wichtigsten Konkurrenten in der Performance geschlagen. Ein guter Grund, das Unternehmen einmal vorzustellen.

Royalty-Gesellschaften: Ein risikoarmes Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell Royalty & Streaming ist den meisten Anlegern von Franco-Nevada und Wheaton Precious Metals bekannt. Das Unternehmen erwirbt eine Royalty, indem es sich an den Kosten für den Bau oder der Erweiterung einer Mine beteiligt und dafür, solange diese produziert, eine Umsatzbeteiligung erhält. Streaming funktioniert ganz ähnlich. Statt einer Umsatzbeteiligung erhält das Unternehmen das Recht, geförderte Metalle - in der Regel Gold und Silber - weit unter Marktpreis zu erwerben und mit hohem Gewinn weiterzuverkaufen. Es gibt zwei weitere Varianten: Das Unternehmen kauft eine bereits bestehende Royalty oder einen bereits bestehenden Stream von einem Besitzer, der sich aus irgendeinem Grund von diesem Asset trennen will oder muss. Ein "Royalty Creator" ist ein Unternehmen, das Explorationsprojekte erwirbt und diese dann gegen eine Umsatzbeteiligung an der zukünftigen Produktion an einen Minenentwickler abgibt. Bestes Beispiel hierfür ist EMX Royalty. Es gibt also zahlreiche Varianten in diesem Sektor.

Die Aktie einer Royalty-Gesellschaft gilt in der Regel als risikoarmes Investment, weil das Unternehmen über die Beteiligung an vielen Projekten breit diversifiziert ist. Die "Optionalität" gibt es gratis obendrauf: Der Besitzer einer Royalty profitiert vom zukünftigen Wachstum eines Bergbaubetriebs, die Minengesellschaft trägt aber alle Kosten. Es gibt allerdigs zwei Risiken: Die Royalty oder der Stream wurde zu teuer gekauft und es dauert Jahre, bis das investierte Kapital zurückgeflossen ist. Eine Mine wird wegen eines größeren Unfalls, finanzieller Schwierigkeiten des Betreibers oder aufgrund staatlicher Maßnahmen geschlossen. Dann ist der Royalty in der Regel nichts wert.

Ein zyklisches Geschäft!

Royalty & Streaming ist außerdem ein zyklisches Geschäft: Minenunternehmen werden darauf nur zurückgreifen, wenn es keine anderen, besseren Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ein Kredit ist, wenn es gut läuft, nach drei Jahren zurückgezahlt. Es tut jedoch richtig weh, "lebenslang" auf einen Teil der Einnahmen zu verzichten. Deshalb gibt es bei Royalty-Vereinbarungen manchmal die Möglichkeit, dass das Minenunternehmen einen Teil der Royalty gegen einen bestimmten, vorher festgelegten Betrag zurückkaufen kann.

Eine grundsolide Aktie

Triple Flag Precious Metals (15,50 EUR; ISIN: CA89679M1041) hat bisher offenbar alles richtig gemacht. ...

