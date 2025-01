Köln (ots) -Ad Alliance startet das neue Jahr mit der Gründung der Sales-Unit Healthcare. Der neu geschaffene Bereich adressiert gezielt die Pharma- und Healthcare-Branche, bietet und entwickelt Kommunikationslösungen für die spezifischen Anforderungen in diesem Segment. Ad Alliance hat hierfür ein 6-köpfiges Expertenteam aufgestellt, das den besonderen Anforderungen gerecht wird. Markenkommunikation im Bereich Pharma ist nicht nur ein Balanceakt zwischen Verkaufsförderung und Aufklärung, sondern auch ein Abwägen von unterschiedlichen Kommunikationsansätzen und Botschaften für diese sehr komplexen Zielgruppen.Sebastian Dankwart übernimmt als Director Sales Healthcare die Leitung der Unit Pharma, berichtet direkt an Carola Wargel, General Director Sales Print + Crossmedia und ist damit Teil des Geschäftsleitungsbereich Sales von Chief Sales Officer Michael Dorn. Print + Crossmedia zeichnet sich durch ihre erfolgreichen Vermarktungs-Aktivitäten aus und ist damit der perfekte Sparringpartner für die Unit Pharma und ihrem Anspruch für innovative Lösungen.Michael Dorn, CSO Ad Alliance: "Mit der Vermarktung der Bauer Media Group stärken wir die Pharmakompetenz im Ad Alliance-Portfolio. 25 Printmarken, die rund 24 Millionen Menschen in Deutschland erreichen und damit eine große Bandbreite unterschiedlichster Zielgruppen. Ein Spezialisten-Team, mit einem tiefen Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen, der Zielgruppen und der Marktmechanismen zu implementieren war naheliegend. Die Verantwortung für diese Themen ist in Carolas und Sebastians Händen bestens aufgehoben. Sie sind die perfekte Verbindung aus tiefem Verständnis für Printmarken, crossmedialer Inszenierung und Branchenexpertise."Carola Wargel, General Director Sales Print + Crossmedia: "Ich freue mich sehr auf den Zuwachs im Team Print + Crossmedia. Mit Sebastian haben wir einen versierten Experten gewinnen können, der nicht nur über ein umfassendes Know-how der Pharmabranche verfügt, sondern auch mit den reichweitenstarken Marken der Bauer Media Group sehr vertraut ist. Eine hervorragende Kombi und ein unschätzbarer Wert für unsere strategische Weiterentwicklung in diesem Segment."Sebastian Dankwart begann 1999 seine Medienkarriere mit einer Ausbildung zum Verlagskaufmann bei der Verlagsgruppe Milchstraße, wo er als Junior-Anzeigenverkaufsberater tätig war und 2006 ein duales Studium zum Diplombetriebswirt absolvierte. Danach folgten berufliche Stationen beim Condé Nast Verlag sowie der strategischen Unternehmensberatung Büro Bardohn. 2010 folgte der Einstieg in die Vermarktungsorganisation der Bauer Media Group, wo er in verschiedenen verantwortlichen Positionen tätig war, zuletzt als Head of Healthcare Sales bei der Bauer Advance KG.Mit der Bündelung der Vermarktungsaktivitäten in diesem Segment erzielt Ad Alliance eine Reichweite von 14,3 Mio. Healthcare-Interessierte in Deutschland (Quelle: b4p II, ab 14 Jahre) und damit 99 Prozent in dieser Zielgruppe - und das über alle Gattungen. Mit dieser Reichweite und dem breiten crossmedialen Portfolio verschafft sich Ad Alliance eine einzigartige Position im Markt.Ergänzt wird die strategische Entscheidung einer eigenen Sales-Unit Healthcare mit der Fortführung des Pharma Symposiums, ein Branchenevent mit langer Tradition. Das von der Bauer Media Group etablierte Event bleibt eine wichtige Plattform für Networking und Austausch und bekommt nun eine neue Heimat. Am 2. April 2025 lädt erstmals Ad Alliance alle Entscheider:innen aus den Branchen Pharma, Healthcare und Gesundheit zur Neuauflage des Pharma Symposiums nach Köln ein.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.dePressekontakt:Zarifa SchmittSenior Managerin Unternehmenskommunikation RTL DeutschlandT: +49 221-456-74201zarifa.schmitt@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5957521