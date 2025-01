DJ IG Metall fordert Local-Content-Strategie für Europa

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die IG Metall fordert eine Local-Content-Strategie für die europäische Industrie. "Für alle industriellen Produkte, die in Europa vermarktet werden, muss es einen verpflichtenden Anteil europäischer Komponenten geben", sagte der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner, bei der Jahrespressekonferenz in Frankfurt. Wer Europa als Markt sehe, der müsse auch anteilig für Beschäftigung in Europa verantwortlich sein. "Wenn zum Beispiel chinesische oder US-amerikanische Pkw-Hersteller in Europa ihre Pkw verkaufen wollen, dann ist die Verpflichtung zu europäischen Fertigungen mit europäischen Komponenten notwendig." Die Bundesregierung müsse für eine solche Local-Content-Strategie in Brüssel aktiv werden.

Christiane Benner, die Erste Vorsitzende, rief die Arbeitgeber und die künftige Bundesregierung dazu auf, mit öffentlichen und privaten Investitionen Industriearbeitsplätze nachhaltig zu sichern. "Für jeden wegfallenden Arbeitsplatz muss ein neuer entstehen. Alle müssen jetzt ihren Beitrag leisten, um Wertschöpfung im Land zu halten und gleichzeitig neue Arbeitsplätze und Industrien anzuziehen", sagte sie.

Die IG Metall hatte zum Jahreswechsel 2024/2025 2,097 Millionen Mitglieder, 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Das liege im Wesentlichen am Stellenabbau in der Metall- und Elektroindustrie und an der demografischen Entwicklung.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2025 04:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.