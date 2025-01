Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sorgen vor Donald Trump scheinen mehr und mehr in den Hintergrund zu rücken, die Chancen werden vor allem von den Aktieninvestoren zuletzt zumindest höher gewichtet, so die Analysten der Helaba.Am Aktienmarkt seien demzufolge neue Rekordhochs zu verbuchen und auch die Stimmungslage deutscher Unternehmen scheine sich aufzuhellen. So hätten die überraschenden und merklichen Anstiege der deutschen Einkaufsmanagerindizes positive Indikationen für den ifo-Index geliefert, der das Marktgeschehen am Vormittag dominieren dürfte. Die avisierte Zinssenkung der EZB in dieser Woche werde wohl nicht in Frage stehen, für eine Forcierung der Zinsspekulationen bis unter das Niveau von 2% im Verlauf des Jahres werde es aber vermutlich auch keine Gründe geben, zumal die Inflationszahlen im Wochenverlauf weiter gen Norden gerichtet sein würden. ...

