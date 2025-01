Wien (www.anleihencheck.de) - Neben Makro-Schwergewichten werden auch die Sitzungen der Zentralbanken nächste Woche für Schlagzeilen sorgen, so Franz Zobl, Markus Tschapeck und Gottfried Steindl, Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Beginne man mit der US-Notenbank FED, die am Mittwochabend ihre geldpolitische Erklärung veröffentlichen werde. Auf der Zinssitzung im Dezember habe die FED betont, dass sie von nun an vorsichtiger vorgehen werde, nachdem sie den Leitzins im September um 50 BP, im November um 25 BP und im Dezember um weitere 25 BP gesenkt habe. Auch die Formulierung in der geldpolitischen Erklärung sei entsprechend angepasst worden. ...

