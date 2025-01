Seit Tagen halten sich Gerüchte, dass Volkswagen in Europa ein Joint Venture mit einem chinesischen Autobauer eingehen könnte, um in seinen nicht ausgelasteten Werken Autos des Partners zu fertigen. Jetzt haben sich zwei Top-Manager für Gespräche in diese Richtung ausgesprochen. So hat sich etwa Audi-Chef Gernot Döllner offen dafür gezeigt, überschüssige Kapazitäten in den Werken beim Muttergesellschaft Volkswagen chinesischen Autobauern anzubieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...