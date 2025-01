Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, hat im Januar deutlich an Wert verloren und liegt damit hinter vielen anderen führenden Coins. Dennoch gibt es Grund zur Zuversicht: Historische Daten zeigen, dass Ethereum bald aus seinem Winterschlaf erwachen könnte.Seit Jahresbeginn hat Ethereum laut Daten von CoinGecko rund 8,5 Prozent an Wert verloren. Der Kurs fiel von einem Höchststand von 3.400 Dollar am 1. Januar auf ein aktuelles Intraday-Tief von 3.022 Dollar am heutigen ...

