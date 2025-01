Wien (ots) -- Pionier der Regulierung: Bitpanda hat nur kurze Zeit nach der Verabschiedung der MiCAR-Verordnung (Markets in Crypto-Assets Regulation) eine Lizenz erhalten.- Von der BaFin lizensiert: Bitpanda erhält die MiCAR-Lizenz von der deutschen BaFin, einer der renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden Europas. Damit festigt das Unternehmen seine Position als sicherste und vertrauenswürdigste Krypto-Plattform Europas.- Beschleunigtes Wachstum: Mit einem Anstieg von 4 Millionen Nutzern im Jahr 2023 auf 6 Millionen im Dezember 2024 erwartet Bitpanda durch die Nutzung der MiCAR-Synergien innerhalb der EU weiteres Wachstum in 2025.- Regulatorische Führungsrolle: Bitpanda war bereits vor Erhalt der MiCAR-Lizenz die europäische Plattform mit den meisten Lizenzen und Registrierungen - ein klares Zeichen für seine proaktive Haltung zu Compliance und Sicherheit.Bitpanda (http://www.bitpanda.com/), Europas führende Krypto-Plattform, hat die MiCAR-Lizenz (Markets in Crypto-Assets Regulation) von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten. Dieser Meilenstein untermauert nicht nur den Status von Bitpanda als sicherste Krypto-Plattform Europas, sondern eröffnet dem Unternehmen auch die Möglichkeit, seine Dienstleistungen in allen EU-Mitgliedstaaten unter einem einheitlichen Regulierungsrahmen anzubieten.Die Lizenz wurde von der BaFin erteilt, die als eine der strengsten Finanzmarktaufsichtsbehörden Europas gilt. MiCAR stellt einen entscheidenden Schritt für die Krypto-Industrie dar und setzt einen neuen Standard für Transparenz, Sicherheit und Compliance - in Europa und darüber hinaus.Eric Demuth, CEO und Co-Founder von Bitpanda, kommentiert: "Mit der MiCAR-Lizenz setzt Bitpanda neue Maßstäbe in der Krypto-Branche und eröffnet sicheren, regulierten Zugang für ganz Europa. Diese Lizenz hat sofortige Gültigkeit - im Gegensatz zu den von anderen Krypto-Plattformen angekündigten In-Principle Aprrovals, die weder gültig sind noch überhaupt existieren. Wir machen für über 450 Millionen Menschen Investieren einfach und sicher - und schaffen damit ein riesiges Wachstumspotenzial in einem der größten Binnenmärkte der Welt."Wachstumsdynamik durch MiCAR-LizenzBitpanda hat in den letzten 12 Monaten ein beschleunigtes Wachstum verzeichnet. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat die Krypto-Plattform bedeutende Meilensteine erreicht: von 1 Million Nutzern im Jahr 2019 auf 4 Millionen im Jahr 2023, 5 Millionen im Juni 2024 und schließlich 6 Millionen im Dezember 2024 - nur sechs Monate später. Mit der MiCAR-Lizenz ist Bitpanda bereit, Synergien innerhalb der EU zu nutzen und den Wachstumskurs im Jahr 2025 weiter zu beschleunigen.Die Einführung eines einheitlichen Regulierungsrahmens reduziert nicht nur die operative Komplexität, sondern eröffnet auch kosteneffiziente Wege zur Skalierung. Dank seiner 17 bestehenden Lizenzen, darunter die PSD2-E-Geld-Lizenz und die MiFID-II-Lizenz, genießt Bitpanda bereits das Vertrauen der Branche und stärkt diese Position mit der MiCAR-Lizenz weiter.Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO bei Bitpanda, fügt hinzu: "Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines Jahrzehnts voller Engagement für Compliance und Regulierung. Mit MiCAR erfüllen wir nicht nur die höchsten Standards der Branche, sondern setzen sie. Unser Fokus liegt nun darauf, diese Lizenz zu nutzen, um die Akzeptanz und das Wachstum auf dem europäischen Markt voranzutreiben."Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/orbrphbgp2c68s1lxwc31/AMouE-L8DHGSgsM1K-F-b44?rlkey=7uvsle9efibbib7g5c1ip36qc&st=t9br41m5&dl=0).Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Corinna VossEmail: bitpanda@hbi.deOriginal-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168025/5957568