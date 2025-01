Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets lädt Trader ein, das Mondneujahrsfest mit Erfolg und Preisen durch seine exklusive Verlosung von roten Paketen einzuläuten. Vom 3. Februar bis zum 28. Februar können die Teilnehmer das Jahr der Schlange mit der Chance auf Geldpreise von bis zu 888 USD feiern.Die Aktion zum Mondneujahrsfest steht sowohl neuen als auch bestehenden Nutzern offen. Feiern Sie diese verheißungsvolle Jahreszeit mit Vantage, indem Sie diese Schritte befolgen:Für neue Benutzer:1. Eröffnen Sie ein Live-Handelskonto: Registrieren Sie sich und nehmen Sie über das Vantage-Kundenportal (https://www.vantagemarkets.com/open-live-account/) oder die App (https://www.vantagemarkets.com/trading-platform/app/) an der Aktion teil.2. Eine Einzahlung vornehmen: Zahlen Sie einen Mindestbetrag von 200 USD auf Ihr Konto ein.3. Traden, um Tickets zu verdienen: Sie erhalten ein Los für je 200.000 USD an Nominalvolumen.Für bestehende Benutzer:1. An der Aktion teilnehmen: Melden Sie sich über das Kundenportal https://secure.vantagemarkets.com/login oder die Vantage App (https://www.vantagemarkets.com/trading-platform/app/) an.2. Traden und Preise verdienen: Mit jedem Handel kommen Sie dem Gewinn näher, und es winken Preise von bis zu 888 USD für diejenigen, die so agil sind wie die Schlange in diesem Mondneujahr.Die Mondneujahrsaktion symbolisiert einen Neuanfang, Glück und Erfolg und bietet Tradern eine einzigartige Gelegenheit, ihre Trading-Erfahrung zu verbessern und aufregende Preise zu gewinnen.Marc Despallieres, Leiter für Strategie und Trading bei Vantage, teilte mit:"Das chinesische Neujahrsfest ist eine Zeit, in der man neue Anfänge begrüßt und Erfolge feiert. Unsere Verlosung der roten Pakete bietet unserer Trading-Commnity eine aufregende Gelegenheit, erfolgreich zu sein und gleichzeitig die Festtage zu genießen. Bei Vantage wollen wir jede Handelsreise sinnvoll und lohnend gestalten."Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Vantage zu handeln, zu gewinnen und das neue Jahr zu feiern. Weitere Einzelheiten zu der Aktion finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ctwb3_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) vom 3. Februar bis 28. Februar.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ctwb3_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595240/Prosper_Vantage_Trade_Win_Red_Packets_Worth_Up__888.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erfolg-mit-vantage-traden-und-rote-pakete-im-wert-von-bis-zu-888-usd-gewinnen-302357114.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100928208